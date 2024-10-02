شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام القيادة الذاتية الكامل من Tesla متاح الآن لبعض سيارات Cybertrucks والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن شركة تسلا قررت إتاحة ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) لمالكي سيارة Cybertruck الجديدة من الشركة، حيث أفاد موقع Electrek أن العديد من الأشخاص في منتدى Cybertruck Owners Club بما في ذلك Angeleno الذي نشر مقطع فيديو يكشف عن طرح الوصول المبكر لمستخدمين محددين.

وبعد أن وعدت Tesla بوصول FSD إلى Cybertrucks فى سبتمبر، تم شحن الإصدار الخاضع للإشراف 12.5.5 v12 (أحدث إصدار متاح)، ولكن فقط للمستخدمين في برنامج الوصول المبكر، وهذا يعني أن الميزة (المضمنة في حزمة Tesla Cybertruck Foundation) لن تكون متاحة لمعظم المشترين لمدة شهر آخر على الأقل، بناءً على تاريخ FSD السابق لشركة Tesla.

ووفقًا لوصف التحديث، يتضمن الإصدار 12 من FSD (الإشراف) مراقبة الانتباه المستندة إلى الرؤية باستخدام النظارات الشمسية ويدمج المدينة والطرق السريعة في حزمة برامج واحدة، بمعنى آخر إنه الإصدار الأول لإدارة القيادة بشكل كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي الشامل.

بدأت عمليات تسليم Cybertruck لأول مرة منذ 10 أشهر، لذا كان FSD قادمًا منذ وقت طويل، وتوصلت الاختبارات الأخيرة التي أجرتها مجموعة اختبار السيارات المستقلة AMCI إلى أن نظام FSD الخاص بشركة Tesla يمكنه فقط قطع مسافة 13 ميلاً في المتوسط ​​قبل أن يتطلب تدخلًا بشريًا.

ووعد Elon Musk مؤخرًا بالقيادة الذاتية غير الخاضعة للرقابة بحلول نهاية عام 2025، لكنه ظل يدعي نفس الادعاء منذ ما يقرب من 10 سنوات وما زال غير موجود ، ومع ذلك، هناك ضغط أكبر الآن من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن تكشف الشركة عن منتجها الروبوتي المعتمد على FSD في العاشر من أكتوبر.