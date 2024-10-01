شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمة Gemini Live لجميع المستخدمين.. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، طرح خدمة Gemini Live، للمستخدمين المجانيين، بعدما كانت قد أتاحتها للمشتركين أصحاب الحسابات الدفوعة في شهر أغسطس الماضي.

وأكدت شركة جوجل، أن خدمة Gemini Live متاحة لجميع المستخدمين المجانيين، ولكن فقط على نظام Android، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم إضافة لغات إضافية في القريب.

كما أعلنت جوجل أن خدمة Gemini Live تدعم الآن 10 أصوات جديدة، حيث يمكن تمكين الأصوات المدرجة أدناه من إعدادات Gemini:

Nova: Calm • صوت متوسط ​​المدى

Ursa: Engaged • صوت متوسط ​​المدى

Vega: Bright • صوت أعلى

Pegasus: Engaged • صوت أعمق

Orbit: Energetic • صوت أعمق

Lyra: Bright • صوت أعلى

Orion: Bright • صوت أعمق

Dipper: Engaged • صوت أعمق

Eclipse: Energetic • صوت متوسط ​​المدى

Capella: British Accent • صوت أعلى

وأشارت شركة جوجل، إلى أنه من المتوقع أن يصل Gemini Live إلى iOS في الأسابيع المقبلة، إلى جانب المزيد من اللغات، لكنها لم تؤكد أي موعد نهائي للإصدار بخلاف هذا الإطار الزمني.

وإذا كنت ترغب استخدام Gemini Live، عليك اتباع الخطوات التالية :

1.افتح تطبيق Gemini للجوال على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android.

2.انقر على أيقونة Live في أسفل الشاشة، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها Gemini Live، فسيتعين عليك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

3.ابدأ في التحدث (لإيقاف تشغيل الميكروفون، انقر فوق Hold أو End أو قل "توقف".

4.ضع في اعتبارك أن Gemini Live لا يتضمن ملحقات تسمح لك بالوصول بسرعة إلى التطبيقات الشائعة مثل Gmail وYouTube Music.