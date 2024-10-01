شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Android 16 فى الربع الثانى من عام 2025 باسم "Baklava" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تصدر جوجل نظام Android 16 في وقت أبكر من المعتاد في العام المقبل، وفقًا للتفاصيل الواردة في وثائق الشركة لنظام تشغيل الهواتف الذكية، حيث تم إصدار الكود المصدر لنظام Android 15 الشهر الماضي، لكن هواتف Pixel الذكية من جوجل لم تتلق بعد تحديثًا لأحدث نظام تشغيل للشركة.

وقد يسمح هذا التبديل المزعوم لشركة جوجل بشحن الجيل التالي من الهواتف الذكية بنظام Android 16 جاهزًا للاستخدام، وهو أمر لم يكن ممكنًا مع سلسلة Pixel 9، وفي الوقت نفسه، ورد أن جوجل تعيد تعيين الاسم الرمزي الداخلي القائم على الأبجدية لنظامي Android 15 وAndroid 16.

ويتضمن مستند تعريف توافق Android 15 (CDD) الخاص بالشركة مراجع لإصدار "Android 25Q2" (عبر Android Authority) والذي يبدو أنه الإصدار التالي من نظام تشغيل الهواتف الذكية من جوجل، كما رصد المنشور تعليقًا من أحد موظفي جوجل في مشروع Android Open Source Project (AOSP) يشير إلى تغيير سيتم تقديمه مع "25Q2 / Android W".

كما تدعم الإشارات الأخرى إلى تغييرات واجهة برمجة التطبيقات القادمة المتعلقة بإصدار 25Q2 المزعوم النظرية القائلة بأنه سيكون إصدارًا رئيسيًا وليس إصدارًا ربع سنوي لمنصة Android 15 (QPR)، وذلك لأن جوجل تجمد إضافة واجهات برمجة التطبيقات الجديدة قبل إصدار إصدار نظام تشغيل جديد، ولا يمكن إضافة واجهات برمجة تطبيقات جديدة حتى تحديث الإصدار التالي.

وتشير هذه القرائن إلى أن Android 16 سيصل قبل الإصدارات السابقة بكثير، والتي تم إصدارها عادةً في سبتمبر أو أكتوبر في السنوات الأخيرة، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هواتف Pixel الذكية من جوجل ستتلقى أيضًا تحديثًا مبكرًا لنظام Android 16 العام المقبل.

وقد يكون أحد أسباب هذا التغيير هو أن تتمكن جوجل من ضمان أن أحدث إصدار من Android جاهز للشحن على هواتفها الذكية - تعمل سلسلة Pixel 9 على Android 14، الذي تم إصداره قبل عام.

في غضون ذلك، يزعم تقرير منفصل أن جوجل أعادت تعيين أسماء الرموز الأبجدية لإصدارات أندرويد القادمة، بدءًا من أندرويد 15، والذي كان يُشار إليه سابقًا باسم Vanilla Ice Cream، وبينما كان من المتوقع أن يُطلق على أندرويد 16 اسمًا رمزيًا مع حلوى تبدأ بالحرف W، يبدو أن السلسلة قد تمت إعادة تعيينها بالفعل.

بينما كان يُشار إلى أندرويد 15 سابقًا باسم Vanilla Ice Cream داخليًا، تشير أحدث أرقام بناء جوجل إلى استبدال الحرف V بالحرف A، وبالمثل، سيتم تسمية أندرويد 16 بالاسم الرمزي "بقلاوة"، وفقًا للنشر، وبينما تم رصد المصطلح بالفعل في الكود الخاص بالإصدار القادم، لا يزال بعض مهندسي جوجل يشيرون إلى الإصدار باسم Android W.