شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمارة 6 .. تعرف على 5 منتجات من أبل توقف إنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل، عن وداع العديد من المنتجات، بالتزامن مع طرح منتجات جديدة خلال الشهر الجاري، لذا تتخلى ابل عن بعض منتجاتها.

MacBook Pros M3

و من المتوقع أن تكشف ابل، عن أجهزة MacBook Pros الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة الشهر المقبل، مع شرائح M4 وM4 Pro وM4 Max، لذا فستتخلي عن MacBook Pros M3

وأكدت ابل أن MacBook Pro لن يطرأ عليه أي تغيرات في التصميم، على الرغم من أنه من المحتمل أن يبدأ الطراز الأساسي MacBook Pro بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والمتوقع أن يأتي MacBook Pro باللون الأسود الفضائي، بدلاً من الرمادي الفضائي.

Mac mini M2

وفي الشهر المقبل، تستعد ابل، عن أكبر إعادة تصميم لجهاز Mac mini منذ 14 عامًا، بتصميم أصغر بكثير ومنافذ في المقدمة، خاصة أن أخر تحديث لهذا الجهاز كان في يناير 2023، بعد ان تم تزويده بشرائح M2 وM2 Pro، مما يعني التخلي عن Mac mini M2، خاصة أن التحديث الأخير سيعلن عن أول جهاز Mac mini بشريحة Pro، مع التوقعات بأن يأتي مزودًا شرائح M4 وM4 Pro مع إعادة تصميم Mac mini الشهر المقبل.

M3 iMac

وتسعى ابل أيضًا لتحديث جديد لجهاز iMac الشهر المقبل، مع الانتقال من شريحة M3 إلى شريحة M4، ومن المحتمل أيضًا أن يكون تحديثًا خفيفًا، على الرغم من أنه من المحتمل أن نرى انتقال Magic Keyboard وMagic Mouse وMagic Trackpad من Lightning إلى USB-C، وبالتالي تودع ابل M3 iMac

iPad mini 6

ومن المتوقع أن تقوم ابل أخيرًا بتحديث iPad mini، مما يمثل أول تحديث منذ 3 سنوات، حيث يحصل على شريحة جديدة تدعم Apple Intelligence، على الأرجح A18، ومن المحتمل أيضًا دعم Apple Pencil Pro، وشاشة جديدة تعمل على إصلاح التمرير الهلامي، و128 جيجابايت من التخزين في الطراز الأساسي، وهذا يعني التخلي عن iPad mini 6

iPad 10

ولازالت بعض التساؤلات حول موعد طرح iPad الجديد، حيث تذهب كافة التوقعات إلى بدء تلقي الشحنات هذا الشهر.



ومن المرجح أن يتم التخلص التدريجي من iPad 10 في الشهر المقبل لصالح iPad من الجيل الحادي عشر.