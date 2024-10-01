شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح التحقق من روابط الويب والأخبار باستخدام جوجل.. كيف تعمل الميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

بذل واتساب الكثير من الجهود لمنع انتشار المعلومات الخاطئة على المنصة وسيضيف طبقة جديدة إلى هذه الإجراءات قريبًا، يختبر تطبيق المراسلة طريقة جديدة للتحقق من صفحات الويب وحتى النص المذكور في المنشور الذي يتم إرساله إلى الجمهور.

وفي هذا الإطار، أظهر الإصدار التجريبي من Android 2.24.20.28 سمات ميزة جديدة ستضيف طبقة أخرى من الأدوات أثناء البحث عن الروابط على الويب.

بحث رابط واتساب على الويب: كيف يبدو

تأتي التفاصيل حول الميزة القادمة عبر WaBetaInfo الذي يشارك المعنى والغرض من هذه الأداة التي يتم اختبارها في النسخة التجريبية.

كيف تختلف الأداة القادمة؟

يدرك واتساب أنه يمكن استخدام التطبيق لإعادة توجيه المحتوى الإخباري المشبوه والمزيف وحتى التلاعب به لنشره على نطاق واسع.

ولكن منح الأشخاص خيار ليس فقط الحصول على معلومات حول الرابط ولكن أيضًا التحقق مما إذا كان النص المقدم في الرابط دقيقًا ويتطابق مع المعلومات العامة على الإنترنت.

يوضح المنشور، "عندما يختار المستخدمون البحث عن مزيد من المعلومات حول رابط ما، سيتم تحميل الرسالة المحددة التي تحتوي على الرابط فقط إلى جوجل للبحث".

وتهدف الميزة المحسّنة إلى تسهيل تحديد المستخدمين للروابط التي يحتمل أن تكون ضارة واتخاذ الإجراء المناسب.

ويؤكد واتساب أن الميزة ستكون اختيارية ولن تعمل إلا إذا اختارها المستخدم، والأهم من ذلك أن الميزة لا تشارك الرسالة مع المنصة للتأكد من أن المحتوى يظل خاصًا وغير مخزن في أي مكان على خوادمها.

يعمل تطبيق واتساب على العديد من الميزات ولكن هذه الميزة القادمة قد تكون واحدة من أكبر الإضافات.