شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسعى إلى التكيف مع خطط فيجين برو بعد الكشف عن نظارات Orion AR من ميتا والان مع تفاصيل الخبر

تعيد شركة آبل تقييم إستراتيجيتها فيجين برو بعد الكشف عن نظارات Meta's Orion AR في حدث Meta Connect 2024 الأخير، وفقًا لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، تدرك شركة أبل أن نهجها الأولي تجاه سماعات الرأس قد يحتاج إلى إعادة تفكير جذرية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

التحديات التي تواجه فيجين برو

تم إطلاق سماعة الرأس فيجين برو في يونيو 2023، وكانت بمثابة دخول آبل الطموح إلى عالم الحوسبة المكانية، ومع ذلك تواجه الشركة عقبات كبيرة أثناء تقييمها لمستقبل خط الإنتاج هذا.

يذكر جورمان أنه على الرغم من أن جهاز فيجين برو قد نال الثناء على تقنيته، لاسيما في استهلاك الفيديو، إلا أنه يعد حاليًا بمثابة عرض أكثر من كونه جهازًا استهلاكيًا عمليًا.

سعره المرتفع - الذي يبدأ من 3500 دولار - إلى جانب القيود مثل أوقات التآكل القصيرة، وبرامج الطرف الثالث المحدودة، والافتقار إلى الميزات البارزة، يحد من جاذبيته الأوسع.

علاوة على ذلك، حتى لو قامت شركة أبل بتخفيض السعر، فقد لا تكون هناك زيادات كبيرة في المبيعات وشيكة.

استكشاف الاتجاهات الجديدة

بينما تفكر شركة آبل في الخطوات التالية لـ فيجين برو، ظهرت عدة مسارات محتملة:

1. توسيع خط الإنتاج

تتضمن إحدى الإستراتيجيات المحتملة تطوير سماعات رأس إضافية، قد تقدم شركة آبل إصدارًا أقل تكلفة، ومن المحتمل أن يطلق عليه اسم "Vision Air"، والذي يتميز بشاشات ومواد أقل جودة.

ومن الممكن أن يصل هذا الإصدار إلى الأسواق في وقت مبكر من العام المقبل، بالإضافة إلى ذلك يوجد أيضًا الجيل الثاني من Vision Pro مع مكونات محسنة، ربما تتضمن شريحة M5، على لوحة الرسم.

2. نهج ملحقات آيفون

هناك خيار آخر قيد النظر وهو إزالة وحدة المعالجة المدمجة والبطارية من فيجين برو، وتحويلها إلى سماعة رأس تعتمد على آيفون في الأداء الوظيفي.

في حين أن هذا يمكن أن يخفف سماعة الرأس، إلا أن قيمتها الإجمالية مشكوك فيها، ونظرًا لأن سعة بطارية آيفون أقل بكثير من قدرة فيجين برو، فمن غير المؤكد ما إذا كان المستخدمون سيتبنون سماعة رأس تعمل بشكل فعال كملحق بدلاً من جهاز مستقل.

3. النظارات الذكية والصوت المحسن

وتستكشف شركة آبل أيضًا تطوير النظارات الذكية التي تشبه نظارات Meta's Ray-Ban الذكية، كما ستعطي هذه النظارات الأولوية للإمكانيات الصوتية والمرئية دون دمج شاشة كاملة.

يمكن لهذا المسار الاستفادة من نقاط القوة الحالية لشركة آبل في مجال الرقائق وتكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال لإصدار جديد من AirPods Pro، مزود بكاميرات خارجية وقدرات الذكاء الاصطناعي، كذلك يمكن أن يوفر هذا المنتج تجربة شبيهة بالنظارات الذكية بدون الجزء الأكبر من الإطارات التقليدية.

4. الرؤية طويلة المدى

في السيناريو المثالي، تطمح شركة آبل إلى إنشاء نظارات AR كاملة الوظائف والتي تدمج جميع المكونات الضرورية – الشاشات والبطاريات والمعالجة – في تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم.

ومع ذلك، واجه هذا المشروع الطموح تحديات تقنية في الماضي، مما دفع شركة آبل إلى إعطاء الأولوية لـ فيجين برو في البداية، ومع التقدم الذي حققته شركة ميتا، فإن الضغط يقع على شركة آبل لتطوير جدولها الزمني.

المناظر الطبيعية التنافسية

المنافسة في مجال الواقع المعزز تشتد، ومن المتوقع أن تصبح نظارات Meta's Orion AR، على الرغم من أنها لا تزال نموذجًا أوليًا، جاهزة للمستهلك في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

مع مجال رؤية واعد يبلغ 70 درجة وميزات تحكم متقدمة، يبدو ميتا مستعدًا لجذب انتباه السوق.