تكنولوجيا: تطبيق الويب لـ Pixel Buds يقدم التحديثات وعناصر التحكم لأجهزة Mac و Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق تطبيق الويب Pixel Buds العام الماضي لأجهزة Chromebook، وهو الآن يدعم أيضًا نظامي Mac و Windows.

في السابق، كان mypixelbuds.google.com مقتصرًا على نظام ChromeOS 127+، ولكن الآن يمكن استخدامه على macOS 14 Sonoma أو أحدث، وكذلك Windows 11 أو أحدث.

للبدء، بعد إقران سماعات Pixel Buds بجهاز الحاسب، يمكنك زيارة الموقع واختيار السماعات. يمكنك حفظ “Pixel Buds” كتطبيق ويب تقدمي (PWA)، ومن ثم تستطيع رؤية حالة البطارية لكل من العلبة والسماعات. بالنسبة إلى Pixel Buds Pro،

يمكنك ضبط الميزات التالية:

إيقاف التشغيل، إلغاء الضوضاء، أو الشفافية.

كشف المحادثة

الاتصال المتعدد.

التحكم باللمس.

المعادل الصوتي.

كما يتيح لك رمز الترس الموجود في الجزء العلوي الوصول إلى المزيد من الإعدادات، مثل:

الصوت الأحادي.

معادل الصوت.

توازن الحجم.

كشف داخل الأذن.

الأرقام التسلسلية للجهاز.

وأخيرًا، يمكنك من خلال قسم البرامج الثابتة تحديث سماعات Pixel Buds الخاصة بك بدون الحاجة إلى جهاز أندرويد.

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