شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس يصيب أكثر من 11 مليون جهاز أندرويد.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

كشف بحث جديد أنه من المتوقع أن يقوم الأشخاص بتنزيل 143 مليار تطبيق في عام 2026 وحده، وهذا عدد كبير من الأشخاص والكثير من الهواتف، لذا فليس من المستغرب أن يحدد مجرمو الإنترنت متجر Play Store كمركز توزيع مثالي للبرامج الخبيثة.

وفقًا لباحثي الأمن في Kaspersky SecureList، تم العثور على برنامج Necro الخبيث سيئ السمعة في نظام أندرويد، مع إصابة ما يزيد عن 11 مليون جهاز.

ويأتي عدد التنزيلات المقدر من الباحثين الذين ألقوا نظرة على التطبيقات المختلفة المصابة هناك العديد من التطبيقات التي تم تأكيد إصابتها، بما في ذلك Wuta Camera وMax Browser ، وهناك أيضًا تعديلات WhatsApp من مصادر غير رسمية تحمل البرامج الضارة، بالإضافة إلى تعديل Spotify يسمى Spotify Plus نعم، مثل الخدمة المتميزة، ويتطرق التقرير أيضًا إلى عدد من التعديلات المصابة لألعاب مثل Minecraft و Melon Sandbox.

وفقا للتقرير، كان البرنامج الخبيث جزءًا من Wuta Camera منذ الإصدار 6.4.2.148 حتى اكتشافه وإزالته في الإصدار 6.4.7.138. ومنذ ذلك الحين، تمت إزالة Max Browser من متجر التطبيقات، ولكن تم تنزيله وتثبيته أكثر من مليون مرة وكان يحتوي على محمل Necro من الإصدار 1.2.0 وما بعده.

تم تصميم برنامج Necro الضار لتحقيق إيرادات للمهاجم من خلال تشغيل العمليات في خلفية هاتفك، وقد تلاحظ انخفاضًا في الأداء، ولكن البرامج الضارة مصممة بحيث لا يتم اكتشافها، وباختصار، فهو يفتح الإعلانات ويضفط عليها لتحقيق إيرادات الإعلانات، ولكنه يفعل ذلك من خلال نوافذ غير مرئية.