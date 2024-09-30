شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لإعادة رواد الفضاء العالقين.. كبسولة "سبيس إكس" ترسو في المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت كبسولة الفضاء سبيس إكس كرو دراجون إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وفقًا لوكالة ناسا وسبيس إكس، والتي من المقرر أن تعيد رائدي الفضاء العالقين بوتش ويلمور وسوني ويليامز العام المقبل.

وقالت ناسا في منشور على موقع إكس، إن رائد الفضاء ناسا نيك لاهاي ورائد الفضاء روسكوزموس ألكسندر جوربونوف صعدا إلى محطة الفضاء الدولية بعد وقت قصير من إرساء كبسولة دراجون في المحطة في الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.

كان من المفترض أن تنقل مهمة SpaceX Crew-9 أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية حتى تم فتح مقعدين فارغين لويلمور وويليامز بعد أن اعتبرت كبسولة Boeing Starliner التي وصلوا عليها في يونيو غير صالحة لإعادتهم إلى الأرض.

ظل الطياران العسكريان السابقان عالقين في محطة الفضاء الدولية منذ ذلك الحين بعد أن عانت كبسولة ستارلاينر من فشل في الدفع وتسرب الهيليوم.

قررت ناسا أنه ليس من الآمن عودة رواد الفضاء على متن ستارلاينر، التي أُعيدت إلى الأرض فارغة في وقت سابق من هذا الشهر.

من المقرر أن يعود ويلمور وويليامز، اللذان كانا أول طاقم يطير على متن سفينة ستارلاينر المضطربة، إلى ديارهم مع لاهاي وجوربونوف على متن كرو دراجون في فبراير من العام المقبل، حيث تحول ما كان من المفترض أن تكون مهمة مدتها 8 أيام إلى 8 أيام محنة الشهر.