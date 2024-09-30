شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحظر أغانى فنانين من بينهم أديل وجرين داى وسط مفاوضات الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أغانى الفنانين المشهورين تختفي من موقع يوتيوب مع اقتراب انتهاء صلاحية صفقة المنصة مع منظمة حقوق الأداء SESAC (جمعية مؤلفي وملحنين المسرح الأوروبيين) كما ذكرت مجلة فارايتي، تم حظر بعض الأغاني لأديل، وغرين داي، وبوب ديلان، وآر إي إم، وبورنا بوي وغيرهم من الفنانين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كتالوجاتهم بأكملها لا تتأثر بالضرورة.

ومقاطع الفيديو التي تم سحبها، مثل أغنية "Rolling in the Deep" لـ Adele، تظهر الآن فقط شاشة سوداء مع الرسالة: "يحتوي هذا الفيديو على محتوى من SESAC إنه غير متوفر في بلدك."

وفي بيان لموقع Engadget، قال متحدث باسم YouTube إن المنصة تجري محادثات مع SESAC لتجديد الصفقة، ولكن "على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق عادل قبل انتهاء صلاحيته".

ونحن نأخذ حقوق الطبع والنشر على محمل الجد، ونتيجة لذلك، لم يعد المحتوى الذي تمثله SESAC متاحًا على YouTube في الولايات المتحدة، ونحن نجري محادثات نشطة مع SESAC ونأمل في التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لمصدر تحدث إلى Variety، فإن الصفقة لم تنته بعد ويقال إنها ستنتهي في وقت ما من الأسبوع المقبل وقد يكون التحرك من جانب YouTube بمثابة تكتيك للتفاوض، ولم تصدر SESAC أى بيان بعد.