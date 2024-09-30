تكنولوجيا: ما هي هواتف Google Pixel التي ستتلقى تحديث Android 15؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فاجأت شركة جوجل الجميع عندما أطلقت هاتفي Pixel 9 وPixel 9 Pro في أغسطس، وهو توقيت غير مألوف حيث عادةً ما تُطلق هواتف جديدة في أكتوبر.

إلى جانب هذه الأجهزة الجديدة، تقوم جوجل أيضًا بإصدار تحديثات أندرويد لهواتف Pixel القديمة والجديدة على حد سواء. ومع ذلك، فإن سلسلة Pixel 9 تم إطلاقها مع نظام Android 14،الذي تم إطلاقه العام الماضي.

أدى إطلاق سلسلة Pixel 9 مع Android 14 إلى توقعات بشأن إصدار Android 15 المتوقع الشهر المقبل. وإذا كنت تنتظر بفارغ الصبر هذا التحديث الجديد، فقد تتساءل عن الأجهزة التي ستكون متوافقة مع Android 15، وما إذا كان هاتفك القديم من سلسلة Pixel سيحصل على التحديث.

ما هي هواتف Google Pixel التي ستحصل على تحديث Android 15 ؟

يأتي Android 15 محملاً بميزات جديدة ومثيرة وتصميم محدث سيرغب جميع المستخدمين في تجربته على الأجهزة المتوافقة. ومع ذلك، لن تكون كل طرازات Pixel قادرة على الترقية إلى Android 15. الأجهزة التي ستحصل على التحديث فور صدوره هي Pixel 6 والإصدارات الأحدث فقط.

ماذا يمكن أن تتوقع من التحديث الجديد؟

رغم أنه لم يتم الإعلان عن الميزات الدقيقة لـ Android 15 بعد، إلا أنه استنادًا إلى التحديثات السابقة، يمكننا توقع بعض التحسينات الهامة التي قد تشمل:

تحسينات في الخصوصية والأمان

أداء أسرع وعمر بطارية أطول

تخصيصات جديدة لواجهة المستخدم

قدرات محسنة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

ميزات متقدمة للكاميرا والتصوير الفوتوغرافي

من المتوقع أن تكون بعض الميزات الحصرية متاحة فقط على سلسلة Google Pixel 9، ولكن جميع الهواتف المتوافقة ستحصل على الميزات الأساسية.

متى سيصل تحديث Android 15 لأجهزة Google Pixel ؟

عادةً ما تكون هواتف Google Pixel هي الأولى التي تتلقى الإصدارات المستقرة من تحديثات أندرويد. ورغم أن الشركة لم تُعلن بعد عن موعد محدد، إلا أنه من المتوقع أن يصدر التحديث في منتصف أكتوبر، بما يتماشى مع الجداول الزمنية السابقة لإطلاق نسخ أندرويد الجديدة.

بينما يستعد مستخدمو هواتف Pixel لتحديث Android 15 المنتظر، يتعين عليهم التحقق من توافق أجهزتهم. فقط الأجهزة الأحدث مثل Pixel 6 وما بعده ستكون مؤهلة للتحديث، فيما يمكن للمستخدمين توقع العديد من الميزات المتطورة التي ستعزز تجربة الاستخدام.

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