شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يساعدك نظام التشغيل iOS 18 فى تقليل دوار الحركة باستخدام iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتضمن نظام التشغيل iOS 18 عددًا من ميزات إمكانية الوصول الجديدة القوية، ولعل إحدى هذه الميزات هي Vehicle Motion Cues، والتي تقول أبل، إنها تهدف إلى المساعدة في تقليل دوار الحركة عند استخدام iPhone أو iPad في مركبة متحركة، وإليك كيفية عمل الميزة وكيفية تشغيلها.

تساعد ميزة Vehicle Motion Cues في منع دوار الحركة بمجرد تمكينها، ستعرض الميزة نقاطًا متحركة على حواف الشاشة لتمثيل التغييرات في حركة السيارة، وأثناء ركوبك للسيارة، سيساعد ذلك في تقليل الصراع الحسي المؤدى للدوار.

تستخدم ميزة Vehicle Motion Cues أجهزة استشعار مدمجة في iPhone وiPad للكشف عن وجودك في سيارة، ويمكن ضبط الميزة لتشغيلها تلقائيًا، أو يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في مركز التحكم.

كيفية تشغيل Vehicle Motion Cues في iOS 18

1. افتح الإعدادات

2. اضغط فوق "إمكانية الوصول"

3. اضغط فوق "الحركة"

قم بتشغيل "إظهار Vehicle Motion Cues"