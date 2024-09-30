شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أيفون.. كيفية قفل التطبيقات وإخفائها على نظام iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

أجريت شركة أبل بعض تحسينات أمان وخصوصية أيفون مع نظام التشغيل iOS 18، ومن بين الميزات الجديدة القيمة القدرة على طلب Face ID للتطبيقات الفردية بالإضافة إلى وضعها في مجلد مخفي.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5Mac"، فإنه في نظام التشغيل iOS 18، يمكن ضبط تطبيقات أبل الأصلية بأقفال فردية، ويمكن قفل تطبيقات الجهات الخارجية وتخزينها في مجلد مخفي على جهاز أيفون الخاص بك.

كما أنه للحصول على أقصى قدر من الأمان والخصوصية، لن تظهر بيانات التطبيقات المقفلة والمخفية في:

* البحث

* الإشعارات

* اقتراحات Spotlight

* اقتراحات Siri

* سجل المكالمات

* اقتراحات توجيه الخرائط

خطوات قفل التطبيقات وإخفائها

1. تأكد من تشغيل iOS 18 على iPhone

2. اضغط مطولاً على أحد التطبيقات

3. اضغط الآن على Require Face ID (أو Touch ID)

o لا تقدم بعض تطبيقات Apple هذا الخيار مثل Settings (الإعدادات) وCamera (الكاميرا)

4. اضغط فوق Require Face ID (طلب Face ID) مرة أخرى أو عند توفر Hide (إخفاء) وRequire Face ID

o تعمل القدرة على القفل والإخفاء مع تطبيقات الطرف الثالث في الوقت الحالي، وسنرى ما إذا كانت Apple ستوسعها لتشمل تطبيقات iOS الأصلية التي يمكن قفلها في هذا الوقت.

5. لعرض التطبيقات المخفية، مرر من اليمين إلى اليسار للوصول إلى مكتبة التطبيقات > مرر لأسفل

6. يمكنك الآن الضغط فوق المجلد المخفي لاستخدام Face ID/Touch ID لرؤية التطبيقات