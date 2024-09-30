شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متطلبات Microsoft Flight 2024 للحصول على أفضل تجربة.. دليلك الشامل والان مع تفاصيل الخبر

سيتم إطلاق لعبة Microsoft Flight 2024 المحاكاة في 19 نوفمبر، مع صدور المراجعات بالفعل، فيبدو أن اللعبة ستحتاج إلى رامات لا تقل عن 64 جيجا بايت للحصول على تجربة لعب مثالية.

وللحصول على أفضل تجربة ألعاب بدقة 4K، توصي مايكروسوفت باستخدام وحدة معالجة مركزية AMD Ryzen 9 7900X أو Intel Core i7-14700K، وبطاقة رسوميات Radeon RX 7900 XT أو GeForce RTX 4080 مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو، و64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والذي يعد أعلى من العديد من الألعاب الحديثة، مثل Cyberpunk 2077: Phantom Liberty، والتي تشير إلى 32 جيجابايت فقط للعب الأمثل، فيما يبلغ حجم تثبيت اللعبة حوالي 30 جيجابايت.

الحد الأدنى لتشغيل اللعبة

بالنسبة للحد الأدنى من المتطلبات، فتقول مايكروسوفت أنك بحاجة إلى وحدة معالجة مركزية AMD Ryzen 2600X أو Intel Core i7-6800K، ووحدة معالجة رسومية Radeon RX 5700 أو GeForce GTX 970 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الفيديو، و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و50 جيجابايت من مساحة التخزين.

ومن المثير للاهتمام، على الرغم من أن ويندوز 11 أصبح للتو نظام التشغيل الأكثر شعبية للاعبين على Steam منذ إصداره، إلا أن Microsoft Flight Simulator 2024 لا يزال بإمكانه العمل بسلاسة على Windows 10 مع أحدث تحديث.

كما سيتم إصدار الجزء المستقل من إصدار 2020 لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز وXbox، مع دعم Xbox Game Pass.

يمكنك أيضًا نقل معظم المحتوى الذي اشتريته من اللعبة السابقة إلى Microsoft Flight 2024 والتي تحتوي الآن على طائرات جديدة ومهام تعتمد على مهام طيران حقيقية ومناظر طبيعية أفضل مع مواسم ديناميكية وحياة برية.

ويمكنك طلب اللعبة مسبقًا على متجر مايكروسوفت الآن مقابل 70 دولارًا، ولكن على Steam، ستكون متاحة في 26 سبتمبر.