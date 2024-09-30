شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أيفون 16 فى 21 دولة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن آيفون 16 في وقت سابق من هذا الشهر، ووصلت الهواتف الجديدة إلى المتاجر في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان يوم الجمعة الماضي 20 سبتمبر، والآن، تقدم آبل آيفون 16 إلى 21 دولة إضافية.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، بدأت الطلبات المسبقة على آيفون 16 في 13 سبتمبر في مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين وفرنسا والهند واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة، بينما تم الإطلاق الرسمي في 20 سبتمبر.

وفي نفس اليوم، فتحت آبل الطلبات المسبقة في أكثر من 20 دولة أخرى، والآن، ستتوفر أيضًا في هذه الدول هواتف آيفون 16 وآيفون 16 برو الجديدة في المتاجر.

تتضمن قائمة الدول التي ستحصل على آيفون 16 اليوم البرازيل وجورجيا وماكاو وفيتنام، وتختلف الأسعار لكل دولة، وإلى جانب هواتف آيفون الجديدة، تطلق آبل أيضًا ملحقات جديدة في هذه الدول.