شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستتناسب حافظات iPhone 15 مع iPhone 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح iPhone 16 وiPhone 16 Pro متاحين رسميًا، مع العديد من التغييرات المهمة في التصميم، إليك ما تعنيه هذه التغييرات لملحقات iPhone 16، وفقا لما ذكره موقع " 9to5mac".

حافظات iPhone 15 vs iPhone 16 إليك أبعاد تشكيلة iPhone 15:

أبعاد iPhone 15: 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم

أبعاد iPhone 15 Plus: 160.9 × 77.8 × 7.8 ملم

أبعاد iPhone 15 Pro: 146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

أبعاد iPhone 15 Pro Max: 159.9 × 76.7 × 8.25 ملم

وإليك أبعاد تشكيلة iPhone 16 :

أبعاد iPhone 16: 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم

أبعاد iPhone 16 Plus: 160.9 × 77.8 × 7.8 ملم

أبعاد iPhone 16 Pro: 149.6 × 71.5 × 8.25 ملم

iPhone 16 أبعاد Pro Max: 163 × 77.6 × 8.25 مم

تعني بعض التغييرات المهمة الأخرى أن حافظات iPhone السابقة، سواء كانت مصممة لجهاز iPhone 15 أو إصدار سابق، لن تعمل مع iPhone 16.

ويتخلى iPhone 16 وiPhone 16 Plus عن مفتاح كتم الصوت لصالح زر Action جديد، كما يحتوي iPhone 16 وiPhone 16 Plus على نتوء كاميرا أعيد تصميمه على الظهر، مرتب عموديًا بدلاً من قطريًا.

ويتميز كل من iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بزر "التحكم في الكاميرا" الجديد تمامًا على الجانب الأيمن.

يتميز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشات أكبر (6.3 و6.9 بوصة على التوالي) وحواف شاشة أصغر.

وتعني كل هذه التغييرات أن حافظات iPhone 15 أو الإصدارات الأقدم لن تعمل مع تشكيلة iPhone 16.