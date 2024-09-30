شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirPods 4 مقابل AirPods Pro: مقارنة بين سماعات الأذن اللاسلكية من أبل والان مع تفاصيل الخبر

أجريت أبل تحديث طراز AirPods الأساسي الخاص بها لأول مرة منذ سنوات، ويوجد الآن طرازان جديدان، أحدهما مزود بإلغاء الضوضاء النشط، والآخر بدون، وكانت ميزة إلغاء الضوضاء النشط هي الميزة الحصرية الرئيسية لـAirPods Pro حتى اليوم.

وفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، تتمتع مجموعة AirPods الجديدة من أبل بالعديد من الميزات المتداخلة، على الرغم من وجود تمييز واضح مع وجود إلغاء الضوضاء النشط، وإليك جميع التغييرات بين تشكيلة AirPods 4 الجديدة وAirPods Pro:

إلغاء الضوضاء النشط

تتميز AirPods 4 الجديدة المزودة بإلغاء الضوضاء النشط بإمكانيات لأول مرة لسماعات الأذن، ومع ذلك، لا ينبغي أن تتوقع الحصول على نفس درجة تأثير إلغاء الضوضاء مثل AirPods Pro.

تقول أبل، إن AirPods Pro يمكنها إلغاء الضوضاء بمقدار ضعف ما يمكن لـ AirPods 4، بينما سيتعين علينا الانتظار حتى نضع أيدينا على AirPods 4 الجديدة ونختبرها بأنفسنا، تشير المواصفات الفنية المعلنة من أبل إلى أن AirPods 4 ستعمل بشكل جيد مثل الجيل الأول الأصلي من AirPods Pro عندما يتعلق الأمر بإلغاء الضوضاء.



يتم تشغيل كل من AirPods Pro 2 وAirPods 4 بواسطة شريحة H2، وتدعم ميزات التحكم في الضوضاء مثل وضع الشفافية والصوت التكيفي ووعي المحادثة. تعمل هذه الميزات بذكاء على تمكين وتعطيل وضبط تأثير إلغاء الضوضاء النشط حسب بيئتك الحالية.

كما أن طراز AirPods الأساسي لا يحتوي على إلغاء نشط للضوضاء على الإطلاق، وبالتالي يفتقر إلى دعم أي من الميزات ذات الصلة.

ميزات علبة الشحن

يعد الفرق الأكثر دقة في التشكيلة هو وظيفة علبة الشحن. تأتي AirPods 4 مع علبة شحن USB-C الأساسية، والتي تفتقر حتى إلى الشحن اللاسلكي.

تتضمن AirPods 4 مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة علبة شحن USB-C، والتي تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi أو شاحن Apple Watch، وتحتوي العلبة أيضًا على مكبر صوت مدمج لـ Find My.

ومع ذلك، تحتوي AirPods Pro على علبة الشحن الأكثر تقدمًا، والتي تروج لدعم MagSafe (وهذا يعني أنه يمكن محاذاتها تلقائيًا مغناطيسيًا مع شواحن MagSafe).

تحتوي علبة AirPods Pro أيضًا على حلقة حبل مدمجة، والتي لا تتضمنها علب AirPods 4.

عمر البطارية

تتميز AirPods 4 بدون خاصية إلغاء الضوضاء بنفس عمر بطارية AirPods (الجيل الثالث)، أي ما يصل إلى 5 ساعات من وقت الاستماع بشحنة واحدة.

ومع تمكين خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، تنخفض عمر بطارية AirPods 4 المذكورة إلى 4 ساعات فقط من الاستماع بشحنة واحدة.

هذا فرق كبير عن AirPods Pro، والتي يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 6 ساعات من وقت الاستماع مع إلغاء الضوضاء النشط.

إذا كان عمر البطارية لجلسات الاستماع الطويلة هو مصدر قلق أساسي، فقد لا تكون AirPods 4 مناسبة لك.

يمكن لعلبة الشحن في جميع الموديلات إعادة شحن سماعات الأذن حوالي ست مرات، مما يوفر ما يصل إلى 30 ساعة من إجمالي وقت الاستماع.

السعر

تعد أرخص AirPods في المجموعة هي AirPods 4، والتي يبلغ سعرها 129 دولارًا.

يبلغ سعر AirPods 4 مع إلغاء الضوضاء النشط 179 دولارًا. يتم إدراج AirPods Pro 2 في Apple بسعر 249 دولارًا، على الرغم من أنه يمكنك غالبًا العثور عليها أرخص في أماكن أخرى.

في الواقع، مقارنةً بـ AirPods 4 الأساسية، تدفع 50 دولارًا إضافيًا للحصول على إلغاء الضوضاء والعلبة المطورة.

أما AirPods Pro 2 أغلى بمقدار 70 دولارًا بالإضافة إلى ذلك، مع تصميمها داخل الأذن وعمر بطارية أفضل وإيماءة تمرير لضبط مستوى الصوت وفوائد علبة MagSafe.

تأتي AirPods Pro 2 أيضًا مع كابل USB-C مرفق في العلبة؛ وبالنسبة لـ AirPods 4، سيتعين عليك توفير كابل الشحن الخاص بك.