شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجعل من الصعب التراجع عن تحديث iOS 18.. احذر قبل تثبيته والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة أبل مؤخرًا نظام التشغيل iOS 18 للمستخدمين، والذى يوفر مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك الشاشة الرئيسية ومركز التحكم القابلين للتخصيص، وتطبيق الصور المعاد تصميمه وتحسينات تطبيق الرسائل، ومع ذلك، لم يعد بإمكان الذين قاموا بالتحديث إلى iOS 18 الرجوع إلى iOS 17، حيث توقفت ابل عن توقيع iOS 17.6.1.

وتمنع أبل الرجوع إلى إصدار أقدم من iOS 18، فعلى الرغم من أن المستخدمين الذين يستخدمون iOS 17 لا يزال بإمكانهم اختيار عدم التحديث إلى iOS 18 والبقاء على iOS 17.7 مع جميع تصحيحات الأمان الأحدث، إلا أنه لا توجد ملفات IPSW متاحة لهذا الإصدار من iOS، مما يعني أنه بمجرد الترقية إلى iOS 18، يصبح الرجوع إلى إصدار أقدم مستحيلاً.

ونظرًا إلى أن إصدارات iOS الجديدة غالبًا ما تأتي مع أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى توقف دعم تطبيقات معينة، يختار بعض المستخدمين تخفيض إصدار أجهزتهم حتى تقوم ابل والمطورون بإصلاح هذه المشكلات، كما أن العودة إلى إصدارات iOS الأقدم هي تقنية يستخدمها أولئك الذين يقومون بكسر حماية أجهزة الايفون وiPad.

ففي الوقت الحالي الجهاز الوحيد الذي يمكن تخفيض إصداره هو M4 iPad Pro، وذلك لأن خطأ خطيرًا تسبب في تعطل بعض أجهزة iPad هذه بعد تحديثها إلى iPadOS 18.

كما أصدرت ابل ملفات iPadOS 17.7 IPSW خصيصًا لطرازات iPad المتأثرة، حيث قامت الشركة أيضًا بسحب iPadOS 18 لأجهزة iPad M4.

فإذا كان جهازك يعمل بنظام iOS 18.1 beta، فلا يزال بإمكانك تخفيض إصدار iOS 18.0 الرسمي.