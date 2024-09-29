شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك الشامل لاستخدام زر "Action Button" فى أيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تشكيلة iPhone 16، جلبت Apple زر Action Button إلى جميع الأجهزة الأربعة، ووسعته من الحد الذي كان يقتصر على Pro فقط في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، يوجد زر جديد للتحكم في الكاميرا يلغي الحاجة إلى تنشيط الكاميرا باستخدام زر Action Button، والذي كان أحد الوظائف المفيدة الرئيسية، وفي الوقت نفسه، توجد خيارات جديدة لمركز التحكم يمكنك تعيينها على زر Action Button، مما يوسع ما هو ممكن.

يتناول هذا الدليل ما يمكنك فعله باستخدام زر Action Button مع iPhone 16‌ وiOS 18، وقد يكون من المفيد مساعدتك في العثور على شيء جديد لاستخدامه من أجله.

الوظائف الأساسية

نظرًا لأن زر Action Button موجود منذ العام الماضي، فإن Apple لديها العديد من الوظائف الأساسية التي يمكن تعيينها له:

الوضع الصامت - يعمل هذا على تشغيل وإيقاف تشغيل الوضع الصامت، وهو البديل الفردي لمفتاح كتم الصوت السابق. هذا مفيد إذا كنت تريد تشغيل الصوت كثيرًا ولديك خيار إيقاف تشغيله، ولكن إذا كنت شخصًا صامتًا طوال الوقت، فلن يكون هذا مفيدًا.

التركيز - يمكنك ضبط زر الإجراء لتشغيل أي وضع تركيز قمت بإعداده. يعد هذا خيارًا جيدًا إذا كان لديك نوع من التركيز "عدم الإزعاج" الذي ترغب في إيقاف تشغيله وتشغيله طوال اليوم. بالطبع، يمكن أيضًا ضبط أوضاع التركيز لتشغيلها وإيقاف تشغيلها في أوقات محددة بدلاً من ذلك، بحيث يمكن أتمتتها بطرق أخرى.

الكاميرا - إذا كان لديك ‌iPhone 16‌ مع زر التحكم في الكاميرا، فلا داعي لضبط زر الإجراء لفتح الكاميرا، إلا إذا كنت تريد أن يفعل شيئًا مثل فتح كاميرا الصور الشخصية بينما يفتح زر التحكم في الكاميرا الكاميرا الخلفية. ومع ذلك، من السهل تبديل أوضاع الكاميرا من زر التحكم في الكاميرا أو تطبيق الكاميرا بمجرد فتحه.

المصباح اليدوي - يعد المصباح اليدوي أحد إعدادات زر الإجراء الأكثر فائدة إذا كنت تستخدم وظيفة المصباح اليدوي بانتظام في الظلام. قبل ‌iOS 18‌، كان Flashlight زرًا إلزاميًا لشاشة القفل، ولكن هذا لم يعد الحال. يمكنك الآن تعيين وظائف أخرى لشاشة القفل، لذا قد يكون من المنطقي نقل Flashlight إلى زر Action (زر الإجراء) اعتمادًا على عدد مرات استخدامه.

المذكرات الصوتية - يؤدي تعيين زر الإجراء على Voice Memo إلى بدء التسجيل عند الضغط على الزر لأول مرة، وإيقافه عند الضغط عليه للمرة الثانية. في ‌iOS 18‌، يمكنك الحصول على نصوص من Voice Memos، مما يضيف المزيد من الوظائف، إذا كنت تريد تسجيل محاضرات الفصل أو المقابلات أو الاجتماعات بانتظام، فقد يكون تعيين Voice Memos على Action Button (زر الإجراء) هو أفضل رهان لك.

التعرف على الموسيقى - يعمل هذا بشكل أساسي على تنشيط Shazam لإخبارك بالموسيقى التي يتم تشغيلها حولك. ما لم تكن تستخدم Shazam طوال الوقت، فمن الأفضل تنشيط هذا من مركز التحكم.

الترجمة - عندما تضغط على زر الإجراء مع تعيين Translate (الترجمة)، فسوف يستمع تلقائيًا إلى ما يُقال ثم يقدم ترجمة، ستحتاج إلى تحديد اللغات في تطبيق الترجمة، ولكن بعد ذلك، لن يتم فتح التطبيق بالكامل، إنها واجهة وصول سريع حيث يمكنك الحصول على ترجمة وحتى نطق هذه الترجمة بصوت عالٍ. هناك بعض القيود على اللغات، ولكن إذا كنت مسافرًا إلى بلد يتحدث فيه أحد اللغات المتاحة، فهذه طريقة مفيدة للغاية للاستفادة من زر الإجراء.

المكبر - يفتح المكبر تطبيق الكاميرا ويسمح لك بتعيين مستوى التكبير حتى تتمكن من تكبير النص الصغير. يمكنك تغيير السطوع والتباين لمشاهدة أفضل، وتشغيل الفلاش إذا كان الجو مظلمًا. إذا كانت لديك مشاكل في البصر ومشاكل مع النص الصغير جدًا، فإن المكبر لديه القدرة على أن يكون مفيدًا، وربما ستحتاج إليه كثيرًا بما يكفي لتبرير تعيينه لزر الإجراء.

إمكانية الوصول - يمكنك تعيين زر الإجراء لأي ميزة من ميزات إمكانية الوصول. توجد قائمة طويلة من الخيارات، ولكن بعض الخيارات الأكثر فائدة لاستخدامها مع مفتاح الوصول السريع تشمل Zoom وVoiceOver والتحكم الصوتي وApple Watch Mirroring وBackground Sounds وConversation Boost وLive Speech وGuided Access.

لا يوجد إجراء - لا تريد استخدام زر الإجراء؟ تعيينه على No Action يعني أنه لن يفعل أي شيء عند الضغط عليه.

الاختصارات

يمكنك تعيين أي اختصار ليتم تنشيطه باستخدام زر الإجراء باستخدام إعداد "الاختصارات"، وهذه هي الطريقة التي يحصل بها بعض الأشخاص على أقصى استفادة من الميزة. يمكنك إنشاء اختصار يفتح العديد من التطبيقات والوظائف المختلفة.

يفتح اختصار "زر الإجراء الفائق"، على سبيل المثال، قائمة حيث يمكنك الاختيار من بين خيارات مثل التقاط لقطة شاشة وتشغيل المصباح اليدوي وإنشاء تذكير وبدء مذكرة صوتية وفتح خرائط Apple وإنشاء حدث تقويم ومسح مستند ضوئيًا والمزيد، ويمكنك العثور على مجموعة من هذه التطبيقات عبر الإنترنت على Reddit أو منتديات MacRumors، أو يمكنك إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام الوظائف التي تريد الوصول إليها بسرعة.

ستظهر أيضًا تطبيقات الطرف الثالث التي تحتوي على اختصارات أنشأها المطورون في قسم اختصارات زر الإجراء، لذا إذا كنت تريد أن يقوم زر الإجراء بشيء مثل فتح كتاب في Audible أو إذا كنت تريد إنشاء مهمة في تطبيق Things، فيمكنك إعدادها باستخدام تطبيق Shortcuts. فيما يلي بعض اختصارات التطبيقات الخاصة بالجهات الخارجية والخاصة التي قد تكون مفيدة:

ChatGPT - اطرح سؤالاً على ChatGPT تكتبه، أو ابدأ محادثة صوتية.

Audible - اقرأ كتابًا أو اضبط مؤقتًا للنوم.

Clock - اضبط مؤقتًا.

Files - امسح مستندًا ضوئيًا.

Google - ابدأ بحثًا على Google أو بحثًا صوتيًا.

Music - قم بتشغيل الموسيقى من مكتبة Apple Music أو محطة راديو.

Phone - اتصل بشخص ما أو تحدث معه عبر FaceTime.

Podcasts - قم بتشغيل بودكاست.

Things - أضف مهمة.

Fantastical - أنشئ حدثًا.

Remote - قم بتنشيط ميزة التحكم عن بُعد لجهاز Apple TV.

Open an app - اضبط Action Button لفتح أي تطبيق قمت بتثبيته.

سيعتمد ما هو متاح لك لخيار Action Button في Shortcuts على التطبيقات التي قمت بتثبيتها وميزات Siri Shortcut التي قامت بتنفيذها. لاحظ أن هذا الإعداد يختلف عن عناصر التحكم في مركز التحكم التي يمكنك أيضًا تعيينها لزر الإجراء.

ولجعل الأمور أكثر إرباكًا، توجد إجراءات تطبيق مختلفة في تطبيق Shortcuts غير متوفرة في إعدادات زر الإجراء ما لم تقم بإعدادها مسبقًا. يمكنك، على سبيل المثال، جعل زر الإجراء يطلق بحثًا على Amazon، ولكن فقط إذا قمت بإعداد اختصار لهذه الوظيفة.

لذا، إذا كان هناك شيء تريد القيام به ولا تراه من واجهة Shortcuts في إعدادات زر الإجراء، فتوجه إلى تطبيق Shortcuts، وانقر على زر "+" وانتقل عبر خيارات التطبيق المختلفة هناك. إذا وجدت ميزة تطبيق تريد استخدامها، مثل تنشيط مشهد إضاءة Hue، فقم بتعيينها كاختصار ثم يمكنك تعيينها لزر الإجراء، إلى جانب خيارات التطبيق البسيطة هذه المتوفرة لديك بالفعل، يمكنك تنزيل أي اختصار من معرض Shortcuts أو الإنترنت وإضافته إلى زر الإجراء.

عناصر التحكم

لذا في نظام التشغيل iOS 18، فتحت Apple مركز التحكم لمطوري التطبيقات من جهات خارجية، وأضافت أيضًا المزيد من خيارات مركز التحكم من جهات خارجية. يمكن تعيين بعض ميزات مركز التحكم الجديدة هذه على زر الإجراء، وستجدها ضمن قسم عناصر التحكم عندما تقرر وظيفة لزر الإجراء.

وهناك بعض عناصر التحكم في مركز التحكم التي ليست متاحة. لا يوجد خيار لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة مع خيار مركز التحكم لزر الإجراء. يمكنك تعيين زر الإجراء لتنشيط وضع الطاقة المنخفضة، ولكن عليك القيام بذلك باستخدام اختصارات.

يمكنك أيضًا القيام بأشياء مثل إيقاف تشغيل الاتصال الخلوي، ولكن ليس Wi-Fi، على الرغم من أن كلاهما عبارة عن تبديلات في مركز التحكم، والتمييز بين الاختصارات وعناصر التحكم مربك للغاية، خاصة مع القيود التعسفية مثل ذلك. بعض تبديلات مركز التحكم المتاحة:

تنشيط الوضع الداكن

فتح واجهة المؤقت

مسح رمز

فتح تطبيق مثل Instagram أو Halide على الكاميرا

تشغيل وضع الطيران

إيقاف تشغيل البيانات الخلوية

فتح تطبيق الصفحة الرئيسية

بدء ملاحظة سريعة

وتوجد أيضًا عناصر تحكم تابعة لجهات خارجية، ويعكس الكثير منها ما يمكنك فعله باستخدام اختصاراتها. ولكن قد تحتوي بعض التطبيقات على عناصر تحكم في مركز التحكم وليس اختصارات، أو قد تكون هناك اختلافات بين ما هو متاح. تحتوي الاختصارات بشكل عام على المزيد من الخيارات المتاحة.

عناصر تحكم شاشة القفل

ضع في اعتبارك أنه يمكنك أيضًا تعيين عناصر تحكم مختلفة في مركز التحكم على شاشة القفل الآن نظرًا لأنه يمكن تبديل خيارات الكاميرا والمصباح اليدوي. قد يكون من المنطقي تعيين إجراء مركز التحكم على شاشة القفل حتى تتمكن من تحرير زر الإجراء لشيء آخر.