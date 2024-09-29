شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة الواقع الافتراضى Walkabout Mini Golf تحصل على نسخة محمولة والان مع تفاصيل الخبر

اتجه الكثير من اللاعبين إلى Walkabout Mini Golf منذ إطلاقها في نفس الوقت تقريبًا مع Meta Quest 2، والآن تنتقل لعبة الجولف المصغر متعددة اللاعبين إلى أجهزة iOS.

ويختبر المطور Mighty Coconut النسخة التجريبية للعبة الجولف المصغرة على الهاتف المحمول Walkabout Mini Golf: Pocket Edition ويخطط لإصدار نسخة كاملة على متجر التطبيقات فى أكتوبر.

وقد تكون نسخة الجيب متاحة على الأجهزة المحمولة ولكن النسخة المصغرة من لعبة الجولف المصغرة لا تبتعد عن واجهتها الافتراضية، ويمكن لعب لعبة Walkabout لنظام التشغيل iOS في وضعين مختلفين: وضع "Touch-to-Putt" الذي تستخدم فيه شاشة اللمس للضغط على اللقطة وسحبها، ووضع "Swing-to-Putt" الذي تمسك فيه جهاز iPhone الخاص بك مثل التي تستخدمها في إصدار الواقع الافتراضى.

وتعد Walkabout Mini Golf واحدة من أكثر ألعاب الواقع الافتراضي متعددة اللاعبين شهرةً في سلسلة Meta Quest، وتحتوي لعبة الجولف المصغرة الافتراضية على سلسلة واسعة من الدورات التدريبية المصممة بما في ذلك بعضها المستوحى من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب مثل متاهة جيم هنسون ولعبة الألغاز ميست وشخصيات الرسوم المتحركة.