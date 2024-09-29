شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو تروكولر على آيفون يحصلون على حظر تلقائي للمكالمات غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تروكولر تطبيق معرف المتصل الشهير وحظر البريد العشوائي، ميزة جديدة رئيسية لمستخدمي آيفون وهي الحظر التلقائي للبريد العشوائي، تتيح هذه الوظيفة التي كانت حصرية سابقًا لنظام Android، للمستخدمين حظر المكالمات غير المرغوب فيها تلقائيًا من المحتالين والمسوقين عبر الهاتف.

عندما يحدد التطبيق المكالمات غير المرغوب فيها، فإنه سيقيدها، ويضمن عدم رنينها وبدلاً من ذلك تظهر في سجل المكالمات المسمى "المخادع" أو "الاحتيال".



تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يتلقون عددًا كبيرًا من المكالمات غير المرغوب فيها، حيث أنها تقلل بشكل كبير من الإحباط والوقت الذي يقضيه في هذه المكالمات غير المرغوب فيها.

الحظر التلقائي لـ Truecaller: كيفية الاستخدام؟



تتوفر ميزة الحظر التلقائي للبريد العشوائي لمستخدمي آيفون الذين يعملون بنظام iOS 18 إلى جانب أحدث إصدار من تروكولر13.12 من متجر آبل واشتراك تروكولر بريميوم بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنه يجري تطوير العديد من الميزات المثيرة الأخرى لمستخدمي آيفون.

يوفر الاشتراك المميز أيضًا مجموعة من الميزات مثل تجربة خالية من الإعلانات ودعم العملاء ذي الأولوية.

كيفية تمكين ميزة الحظر التلقائي للبريد العشوائي

لتمكين ميزة الحظر التلقائي للبريد العشوائي، قم أولاً بالترقية إلى Truecaller Premium وافتح التطبيق على جهاز iPhone الخاص، انتقل إلى علامة التبويب "حماية" وقم بالتبديل إلى خيار "الحظر التلقائي".

وستظهر نافذة منبثقة تعلمك بأن هذه الميزة قد تمنع بعض المكالمات المهمة بالإضافة إلى الرسائل غير المرغوب فيها، انقر فوق تمكين، وستكون جاهزًا.

يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حظر المكالمات من كبار مرسلي البريد العشوائي أو جميع مرسلي البريد العشوائي. إذا اخترت جميع مرسلي البريد العشوائي، فسيتم حظر المكالمات الواردة من الأرقام التي تم الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها في دليل التطبيق فقط.

في وقت سابق من هذا الشهر، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Truecaller Alan Mamedi أن المنصة تعمل أيضًا على ميزة معرف المتصل المباشر لمستخدمي iPhone مما يجعلها فعالة مثل إصدار Android.



