شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تسهل تعديل عنوان العمل والمنزل على Android Auto والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت خرائط جوجل على Android Auto تتمتع بتصميم جديد يسهل استخدامها، مما يجعل إدارة واستخدام عناوين منزلك وعملك أسهل من أي وقت مضى.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كانت هذه الإعدادات المسبقة المفيدة جزءًا من خرائط جوجل لفترة من الوقت، ولكن استخدامها على شاشات السيارات عبر منصات مثل Android Auto لم يكن دائمًا سهلاً، وتعمل جوجل بنشاط على تحسين هذه التجربة.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت خيار تحرير عناوين المنزل أو العمل مباشرة من قائمة إعدادات Android Auto، والآن، تتخذ خطوة أخرى للأمام من خلال عرض هذه الميزة داخل صفحة اقتراح المواقع في الخرائط.

لكن التحسينات لا تتوقف عند هذا الحد، فقد عملت الخرائط على تعديل الواجهة لتعيين هذه العناوين مباشرة على شاشة سيارتك.

يمكنك فقط كتابة العنوان الذي تريده، دون الحاجة إلى العبث بهاتفك أو الأجهزة الأخرى كما كان من قبل، وتوفر هذه العملية المبسطة الوقت وتزيل عوامل التشتيت أثناء القيادة، مما يعزز السلامة والراحة.

وتستخدم جوجل تذكيرات منبثقة لتسليط الضوء على هذه الميزة المريحة، مما يضمن عدم تفويت المستخدمين لهذه التحديثات المفيدة.

هذه التحسينات قيمة بشكل خاص لمستخدمي خرائط جوجل المتكررين الذين يعتمدون على Android Auto للتنقل.

أصبح من الأسهل الآن تحديث عناوين منزلك وعملك، مما يجعل تنقلاتك اليومية أو رحلاتك إلى مواقع مألوفة أكثر سلاسة.

كما أن القدرة على تحرير هذه العناوين وتعيينها مباشرة على شاشة سيارتك تلغي الحاجة إلى التبديل بين الأجهزة، مما يوفر تجربة أكثر انسيابية وكفاءة.