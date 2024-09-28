شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 91 مليون يورو على ميتا بسبب تخزين كلمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الرائدة في الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة ميتا لوسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 91 مليون يورو (101.5 مليون دولار) لقيامها بتخزين كلمات مرور بعض المستخدمين عن غير قصد دون حماية أو تشفير.

تم فتح التحقيق قبل خمس سنوات بعد أن أخطرت شركة ميتا لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) بأنها قامت بتخزين بعض كلمات المرور في "نص عادي".

اعترفت ميتا علنًا بالحادثة في ذلك الوقت وقالت DPC إن كلمات المرور لم تكن متاحة لأطراف خارجية.

وقال نائب مفوض لجنة حماية البيانات الأيرلندية، جراهام دويل، في بيان: "من المقبول على نطاق واسع أنه لا ينبغي تخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر إساءة الاستخدام التي تنشأ من وصول الأشخاص إلى هذه البيانات".

وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة اتخذت إجراءات فورية لإصلاح الخطأ بعد التعرف عليه أثناء المراجعة الأمنية في عام 2019، وأنه لا يوجد دليل على إساءة استخدام كلمات المرور أو الوصول إليها بشكل غير صحيح.

وأضاف المتحدث في بيان أن ميتا تعامل بشكل بناء مع DPC طوال التحقيق.



تعد DPC الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي لمعظم شركات الإنترنت الكبرى في الولايات المتحدة نظرًا لموقع عمليات الاتحاد الأوروبي الخاصة بها في البلاد.



