شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثًا لتطبيق Gmail مدعومًا بنظام Gemini والان مع تفاصيل الخبر

تطرح شركة جوجل تحديثًا مدعومًا بنظام Gemini لتطبيق Gmail على نظامي التشغيل Android وiOS، والذي سيخصص الردود الذكية بشكل أكثر تحديدًا للرسائل الإلكترونية.

وأعلنت جوجل لأول مرة في شهر مايو أن الردود الذكية السياقية الجديدة "ستقدم ردودًا أكثر تفصيلاً لالتقاط هدف رسالتك بالكامل" من خلال أخذ محتوى سلسلة البريد الإلكتروني بالكامل في الاعتبار.

ويمكن للمستخدمين التمرير فوق كل من الردود الذكية السياقية المقترحة لمعاينة النص، واختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتهم أو أسلوب الكتابة بشكل أفضل ، ويمكن تحرير الردود المقترحة أو إرسالها على الفور.

والفكرة هنا هي أن هذا من شأنه أن يوفر الوقت (خاصة إذا كنت غالبًا ما تكون غارقًا في صندوق الوارد في Gmail) ويحسن تنوع الردود الآلية المتاحة إلى ما هو أبعد من مجرد "نعم، أنا أعمل على ذلك" أو "لا تقلق، شكرًا لك على التنبيه!" - حتى إضافة تحية أولية ورسالة توقيع.

وتتوفر الآن ميزة الردود الذكية السياقية الجديدة للمشتركين في Gemini Business وEnterprise وEducation وEducation Premium وGoogle One AI Premium.

وتتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط وتستند إلى ميزة الردود الذكية الأصلية المضافة إلى Gmail فى عام 2017.