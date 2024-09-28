شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تتوقع تحقيق إيرادات 11.6 مليار دولار خلال 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع شركة OpenAI ارتفاع إيراداتها إلى 11.6 مليار دولار العام المقبل من 3.7 مليار دولار في عام 2024، وفقًا للمصادر، وأضاف أحد المصادر أنه من المتوقع أن تصل الخسائر إلى 5 مليارات دولار هذا العام، اعتمادًا إلى حد كبير على إنفاقها على قوة الحوسبة التي يمكن أن تتغير.

وتستثمر شركة Thrive Capital أكثر من مليار دولار من جولة التمويل الحالية لشركة OpenAI البالغة 6.5 مليار دولار، ولديها ميزة إضافية لا يحصل عليها أي مستثمرين آخرين: إمكانية استثمار مليار دولار آخر العام المقبل بنفس التقييم إذا حققت شركة الذكاء الاصطناعي هدف الإيرادات.

ومن المتوقع أن تغلق جولة التمويل الحالية، التي تأتي في شكل ديون قابلة للتحويل، بحلول نهاية الأسبوع المقبل وقد تقدر قيمة OpenAI بنحو 150 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم، ويعتمد هذا التقييم على تنفيذ إعادة هيكلة معقدة لإزالة سيطرة مجلس إدارتها غير الربحي وإزالة الحد الأقصى لعائد الاستثمار للمستثمرين، وهي الخطة التي أوردتها رويترز لأول مرة. ولا يوجد جدول زمني محدد لاستكمال التحويل.

وتقدم Thrive Capital، التي قادت أيضًا جولة التمويل السابقة لـ OpenAI، 1.2 مليار دولار من مزيج من صندوقها الخاص ومركبة ذات غرض خاص للمستثمرين الأصغر. ومن بين المستثمرين الآخرين في الجولة الجديدة Microsoft وApple وNvidia وKhosla Ventures.

وقال المصدرون إن الآخرين لم يُمنحوا خيار الاستثمار المستقبلي بالسعر الحالي. وقد ارتفعت قيمة OpenAI بسرعة، وإذا استمرت في ذلك، فقد تجد Thrive نفسها تزيد حصتها العام المقبل بسعر مخفض، وتتجاوز توقعات إيرادات OpenAI بكثير توقعات الرئيس التنفيذي سام ألتمان السابقة بإيرادات بقيمة مليار دولار هذا العام. مصادر الإيرادات الرئيسية هي مبيعات خدماتها للشركات والاشتراكات في برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

ومن المتوقع أن يحقق منتجها الرائد، ChatGPT، إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 700 مليون دولار في عام 2023، حيث إن خدمة الدردشة الآلية، التي تفرض رسومًا قدرها 20 دولارًا كل شهر، لديها حوالي 10 ملايين مستخدم يدفعون.