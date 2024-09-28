شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة بين Meta و Arm لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعى للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن Meta وArm ، إلى تعاون جديد في بناء استدلال الذكاء الاصطناعى لحالات الاستخدام على الجهاز وعلى الحافة فى الهواتف الذكية.



و أعلنت Meta عن شراكة مع شركة التكنولوجيا العملاقة Arm لبناء نماذج لغة صغيرة خاصة (SLMs) ، من أجل استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى وإدخال طرق جديدة لاستخدام هذه الأجهزة، والفكرة وراء ذلك هي توفير خيارات الحوسبة على الجهاز للحفاظ على استدلال الذكاء الاصطناعي سريعًا.

ووفقًا لتقرير CNET ، تخطط Meta وArm لبناء نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها تنفيذ مهام أكثر تقدمًا على الأجهزة ، على سبيل المثال يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل كمساعد افتراضي للجهاز ويمكنه إجراء مكالمة أو الضغط فوق صورة، حيث يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي اليوم بالفعل تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام مثل تحرير الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن المستخدمين يجب أن يتفاعلوا مع الواجهة أو يكتبوا أوامر معينة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من القيام بهذه المهام.

وفي حدث Meta ، ورد أن الثنائي سلط الضوء على رغبتهما في التخلص من هذا الأمر وجعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الاستجابة.

وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في إحضار نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز أو إبقاء الخوادم قريبة جدًا من الأجهزة، و يُعرف الأخير أيضًا باسم الحوسبة الحافة ويستخدمه مؤسسات البحث والشركات الكبيرة.

وقال راجافان سرينيفاسان، نائب رئيس إدارة المنتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا للنشر إن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه هو وسيلة جيدة للاستفادة من هذه الفرصة.

ولتحقيق هذه الغاية، يتعين أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي أصغر حجمًا، ورغم أن شركة ميتا طورت نماذج لغوية كبيرة (LLMs) يصل حجمها إلى 90 مليار معلمة، إلا أنها غير مناسبة للأجهزة الأصغر حجمًا أو المعالجة الأسرع، ويُعتقد أن نماذج Llama 3.2 1B و3B مثالية لهذا الغرض.

ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى وهي أن نماذج الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مجهزة أيضًا بقدرات أحدث تتجاوز توليد النص البسيط ورؤية الكمبيوتر.

وهنا يأتي دور Arm، وفقًا للتقرير، تعمل Meta بشكل وثيق مع عملاق التكنولوجيا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المحسّنة للمعالج والتي يمكنها التكيف مع سير عمل الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.