شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسهل العثور على الرسائل غير المكتملة.. تفاصيل الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا، أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Meta AI، سيحتوي على المزيد من الوظائف في واتساب، وبفضل تحديث WhatsApp التجريبي الأخير لنظام Android، والمتاح الآن على متجر Google Play، تم اكتشاف أن المنصة تجرب ميزة مسودة الرسائل لقائمة الدردشات.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت نفس الميزة أيضًا على iOS، مما يشير إلى أن كلا نظامي التشغيل جاهزان للحصول على هذه الإضافة المفيدة.

يختبر بعض مستخدمى الإصدار التجريبي بالفعل الميزة الجديدة التي تتيح لهم إدارة مسودات رسائلهم مباشرة من قائمة الدردشات.

يزيل هذا التحديث متاعب فتح كل محادثة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسائل غير مكتملة، فستلاحظ وجود علامة مسودة بجوار رسالة الدردشة تشير إلى أن هناك شيئًا ما لم يكتمل.

مع علامة المسودة الجديدة، سيتم وضع علامة واضحة على أي محادثة تحتوي على رسالة غير مكتملة في قائمة الدردشة، ما يجعل من السهل جدًا على المستخدمين اكتشافها.

وبينما تتوفر هذه الميزة حاليًا لمجموعة مختارة من المختبرين التجريبيين، فمن المتوقع أن تصل إلى جمهور أوسع قريبًا.