شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تسعى إلى العودة إلى البرازيل وتتراجع عن خلاف "الرقابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة X التابعة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل أنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة وطلبت من القاضي رفع الحظر المفروض على المنصة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وصمد الملياردير لأكثر من خمسة أشهر ضد ما أسماه "الرقابة" في خلاف مع قاض في واحدة من أكبر أسواق منصة X.

أغلقت المحكمة وصول البرازيليين إلى المنصة في أواخر أغسطس، ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة X معلقًا، لكن الأشخاص المقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أنه يمكن استعادة الخدمة في غضون أيام.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قالت شركة X إن الوصول إلى الموقع في البرازيل "ضروري للديمقراطية المزدهرة" وأنها تحترم سيادة البلدان التي تعمل فيها، وأضاف فريق الشؤون العالمية للشركة في منشور على المنصة: "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية".

وحظر القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة محلية ضد الهجمات المزعومة على الديمقراطية والاستخدام السياسي للمعلومات المضللة، المنصة التي كانت تسمى سابقًا تويتر بعد أن أغلق ماسك مكاتب X في البرازيل، وأثرت المعركة القضائية في النهاية على شركة بارزة أخرى يسيطر عليها ماسك، مزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، الذي تجمدت حساباته دي مورايس في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه "دكتاتور".

وكان الخلاف في البرازيل مجرد واحد من سلسلة من المواجهات الأخيرة بين ماسك، الذي يعتبر نفسه بطلاً لحرية التعبير، والحكومات بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة التي تسعى إلى منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وكانت البرازيل سادس أكبر سوق لشركة إكس على مستوى العالم، بحوالي 21.5 مليون مستخدم.

وقال ثياجو دي أراجاو، الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كان ماسك خائفًا من خسارة حصة السوق، وأدرك أيضًا أن هذه معركة هراء وأن البرازيليين لم يديروا ظهورهم للقاضي ألكسندر دي مورايس كما توقع"، وفي محاولة أخيرة للالتفاف على حظر مورايس، استخدمت X خدمات سحابية تقدمها أطراف ثالثة، مما يسمح للبرازيليين بالوصول إلى منصتها على الرغم من الحظر، لكن المحاولة كانت قصيرة الأجل، خاصة بعد أن هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، تحركت X في اتجاه أكثر تصالحية، حيث عينت ممثلًا قانونيًا محليًا كما طالب مورايس، وفي الوثيقة المرسلة إلى المحكمة العليا البرازيلية، قالت الشركة التي يسيطر عليها ماسك إنها حظرت تسعة حسابات قيد التحقيق في تحقيق في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وقال روبنز باربوسا السفير البرازيلي السابق لدى الولايات المتحدة لرويترز "تراجعه إيجابي للغاية. وسواء وافق المرء على ذلك أم لا، فإن القانون يجب احترامه وليس تحديه"، ووفقا لشخصين مطلعين على تفكير ماسك، فإن الملياردير سيتبع نهجا مختلفا تماما بمجرد عودة X إلى البرازيل، مضيفين أنه قد لا يزال عدائيا لكنه سيحاول على الأرجح احترام القانون. وقال أحد الشخصين "من الآن فصاعدا، سيقاتل في المحاكم".



