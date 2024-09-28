شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta ملزمة بسداد غرامة مالية قدرها 102 مليون دولار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، غرامة قدرها 101.5 مليون دولار (91 مليون يورو) على شركة Meta بعد الانتهاء من تحقيق في خرق أمني في عام 2019، حيث قامت الشركة عن طريق الخطأ بتخزين كلمات مرور المستخدمين في نص عادي.

تفاصيل الغرامات التي تلاحق شركة Meta من قبل لجنة الحماية الايرلندية

وتبين أن Meta تورطت في العثور على بعض كلمات مرور المستخدمين مخزنة في نص عادي على خوادمها في يناير من ذلك العام. ولكن بعد شهر، قامت بتحديث إعلانها لتكشف عن تخزين ملايين كلمات مرور Instagram أيضًا بتنسيق يمكن قراءته بسهولة.

وبينما لم تذكر Meta عدد الحسابات المتأثرة، إلا أن التقرير كشف أن الحادث شمل ما يصل إلى 600 مليون كلمة مرور، حيث تم تخزين بعض كلمات المرور بتنسيق يمكن قراءته بسهولة في خوادم الشركة منذ عام 2012.



كما ورد أنها كانت قابلة للبحث من قبل أكثر من 20000 موظف في Facebook، على الرغم من أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية أوضحت في قرارها أنها على الأقل لم تكن متاحة لأطراف خارجية.

الاتهامات الموجة إلى شركة Meta

واتهمت هيئة حماية البيانات، شركة Meta بانتهاك العديد من قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بالاختراق.

وقررت أن الشركة فشلت في "إخطار هيئة حماية البيانات باختراق البيانات الشخصية فيما يتعلق بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي"، في تأخير غير مبرر وفشلت في "توثيق انتهاكات البيانات الشخصية المتعلقة بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي".

كما قالت إن شركة Meta انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات بعدم استخدام التدابير التقنية المناسبة لضمان أمان كلمات مرور المستخدمين ضد المعالجة غير المصرح بها.