شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 علامات تدل على استخدام طفلك الويب المظلم على الإنترنت .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ تدمير الشعوب من تدمير عقول أبنائها وأطفالها منذ الصغر ودخول المراهقين على صفحات الويب المظلم، الذى يأخذهم من العالم الخارجي إلى عالم آخر يسيطر على تفكيرهم وطريقة ممارسة حياتهم اليومية، وهنا يأتي دور الآباء لإنقاذ أبنائهم قبل فوات الأوان.

يأتى ذلك من امتلاك أغلب المراهقين هواتف ذكية، ويجد الكثير منهم طريقهم إلى "الويب المظلم" من خلال تطبيقات سرية، ومن الممكن اكتشاف ذلك من الآباء ومتابعة أطفالهم والذى عادة ما يظهر عليهم تصرفات غريبة تكشف عن انسياقهم وراء تلك الصفحات عبر الإنترنت.

وفيما يلى علامات كشف دخول طفلك على الويب المظلم:

1. إخفاء الهاتف على الوالدين، هي علامة على أن الطفل قد يستخدم ميزة "الإغلاق الطارئ".

2. رفض تسليم كلمات المرور الخاصة بهم أو السماح للآباء بالاطلاع على أجهزتهم يمكن أن يكون علامة

3. قد يكون تثبيت تطبيقين أو أكثر من نفس النوع بمثابة غطاء إذا لم يكن أحد هذه التطبيقات كما يبدو.

ولابد من حث الآباء على الثقة مع أطفالهم في التوعية بالدخول على تطبيقات آمنة والتحقق منها اولا ، وكذلك التحقق من أجهزتهم بحثًا عن تطبيقات سرية، واستخدام برامج المراقبة وتمكين أدوات الرقابة الأبوية.