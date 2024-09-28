شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يتيح لك الآن وضع علامة على موقعك فى المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

تطرح ميتا إمكانية وضع علامة على موقعك في منشورات Threads، إذا كانت لديك هذه الميزة، فسترى دبوسًا في مُنشئ المنشورات يمكنك الضغط عليه حتى تتمكن من تضمين موقعك.

لا يؤدى إضافة موقعك إلى منشور Threads إلى مشاركة دبوس دقيق على الخريطة ، بدلاً من ذلك، تتيح لك الميزة إعطاء المستخدمين فكرة تقريبية عن موقعك من خلال مشاركة أشياء مثل اسم المدينة أو الحي أو المطعم.

وإذا رأيت منشور Threads يتضمن موقعًا، فيمكنك الضغط فوق هذا الموقع لرؤية منشورات أخرى من نفس المكان.

وإذا كنت قد وضعت علامة على موقعك في منشور على Instagram، فيجب أن يكون نهج Threads مألوفًا إلى حد كبير.

ويبدو أن ميزة تحديد الموقع الجغرافي في Threads متاحة فقط على تطبيق الهاتف المحمول في الوقت الحالي، فهي متوفرة على نظام التشغيل iOS، ولكنني لا أراها على الويب، و نأمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل ظهورها في متصفحات سطح المكتب.