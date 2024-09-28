شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احصائيات تكشف سياسات X فى تعليق العديد من الحسابات بسبب خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة X التابعة لإيلون ماسك أول تقرير شفافية لها منذ إعادة تسميتها من تويتر، والذي يوضح جميع انتهاكات القواعد المبلغ عنها وطلبات إزالة المحتوى وإجراءات التنفيذ الأخرى التي اتخذتها خلال النصف الأول من هذا العام، ونظرًا لنهج X المحدث في تعديل المحتوى، فقد تم فحص البيانات في محاولة لمعرفة كيف أثر نهج ماسك في التعديل على تجربة المستخدم.

ووفقا لما ذكره موقع " socialmediatoday"، قدمت X نظرة عامة على إجمالي إجراءات التنفيذ التي اتخذتها بناءً على انتهاكات القواعد المكتشفة بين يناير ويونيو 2024، وكان محتوى الكراهية والإساءة والمضايقة والمحتوى العنيف الأسباب الرئيسية للإزالة، كما كانت تقليديًا في تقارير X/Twitter.



أفادت X أنها علقت 5.2 مليون حساب في النصف الأول من هذا العام بناءً على انتهاكات القواعد، وأزالت 10.7 مليون منشور بسبب نفس الشيء، وهذا أكثر مما ذكره موقع تويتر في تقرير الشفافية الأخير الذي نشره، والذي غطى النصف الأول من عام 2022.



في ذلك الوقت، فرض فريق تويتر (قبل إيلون ماسك) إزالة 6.6 مليون منشور، واتخذ إجراءات ضد 5 ملايين حساب، على الرغم من أن تويتر أشار إلى أنه علق 1.6 مليون حساب فقط بسبب الانتهاكات، وهو عدد أقل بكثير مما قام به موقع X مؤخرًا.



في النصف الأول من عام 2021، أفاد موقع تويتر أنه أزال 5.9 مليون تغريدة، واتخذ إجراءات ضد 4.8 مليون حساب، وعلق 1.2 مليون من هذه الملفات الشخصية.



يزيل موقع X المزيد من المحتوى مع تعليق المزيد من الحسابات، على الرغم من سياسات التعديل الجديدة الأكثر انفتاحًا.



من المحتمل أن يعكس هذا اعتمادًا أوسع على الأتمتة، بسبب عدد أقل من الموظفين، مما يجعل موقع X الآن يتبنى وجهة نظر أكثر ثنائية للانتهاكات، لذا فإن الحسابات التي كان يُطلب منها ذات يوم إزالة المحتوى يتم تعليقها الآن بسهولة أكبر.



مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن الحسابات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها والحسابات التي تم تعليقها قريبة جدًا في الواقع، حيث أزالت X ما يقرب من ضعف المحتوى الذي أزالته تويتر بسبب الانتهاكات.



وفقًا لبيانات X، أبلغ المستخدمون عن 81 مليون حادثة إساءة ومضايقة في الفترة، و66 مليون حالة خطاب كراهية، ومن بين هذه الحالات، تم تعليق 1.35٪ من الحسابات المسيئة (حسب تقارير المستخدمين)، وتم إزالة 0.004٪ من تلك التي تنشر خطاب كراهية.



تمت إزالة ملايين منشورات خطاب الكراهية، لكن X أصبح الآن أقل احتمالية لتعليق المستخدمين بسبب ذلك.



في عام 2022، تم تعليق 111 ألف ملف تعريف بسبب السلوك البغيض، مقابل 2.3 ألف في هذا التقرير.



من حيث الزيادات، علق X أكثر من 2 مليون حساب لسلامة الأطفال مقارنة بعام 2022، وحوالي 400 ألف "كيانات مخادعة".



ومع ذلك، فإنها تتخذ إجراءات أقل ضد محتوى الانتحار وإيذاء النفس (2000 تعليق مقابل 11 ألفًا في عام 2022).



من حيث الطلبات القانونية، تلقت X 72000 طلب إجراء قانوني في النصف الأول من العام، وامتثلت لـ 70٪ منها.

وفي عام 2022، تلقت تويتر 53000 طلب قانوني، بينما تلقت 43387 طلبًا قانونيًا في عام 2021، وكانت قد امتثلت سابقًا لحوالي 54٪ من هذه الطلبات.



وعلى الرغم من ادعاءات إيلون ماسك بوجود شبكة أكثر انفتاحًا ومتوافقة مع "حرية التعبير"، فإن X في الواقع تزيل المزيد من المحتوى وتعلق المزيد من المستخدمين وتتخذ إجراءات بشأن المزيد من الطلبات القانونية مقارنة بما فعلته تويتر، ومع ذلك، تسمح سياساتها الآن لأولئك الذين يروجون لخطاب الكراهية بالبقاء نشطين.



وصرحت X بوضوح أنها تعتمد الآن على قيود الوصول أكثر من تعليق الحسابات وإزالة المحتوى، بينما أظهر إيلون نفسه معارضة كبيرة لأوامر حكومية معينة، مع الامتثال لأوامر أخرى.



يبدو أن موظفي تويتر كانوا أقل ميلاً إلى تعليق الحسابات بشكل عام، بناءً على الأرقام، مما يعني المزيد من الفرص للتصحيح، على عكس الحظر الثنائي.



وتجتذب X المزيد من المنشورات التي تدعو إلى التعليق في مجالات تركيز X، ويبدو الأمر وكأنه استراتيجية أكثر خطورة، بشكل عام، ولكن من المثير للاهتمام ملاحظة التباين المقارن في استراتيجية X للاعتدال.