شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة تخصيص أزرار وحدة التحكم على PS5 فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت خيارات إمكانية الوصول في الألعاب أكثر انتشارًا، ولكن لا توفر كل لعبة للاعبين الفرصة لإعادة تعيين تخطيطات أزرار وحدات التحكم الخاصة بهم بالكامل.

وتقدم Sony الكثير من الإعدادات التي يمكنك تغييرها على PlayStation 5 ، بما في ذلك ميزة إمكانية الوصول المتكاملة التي تمنحك حرية لعب الألعاب باستخدام وحدة تحكم PS5 الخاصة بك بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.



عندما تكون مستعدًا لتخصيص تخطيط الأزرار في وحدة التحكم DualSense الخاصة بك، فإليك شرحًا خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: انتقل إلى أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية لجهاز PS5، والتي تقع في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وتشبه شكل الترس.

الخطوة 2: اضغط فوق "إمكانية الوصول" بالقرب من أعلى القائمة.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل إلى وحدات التحكم ثم حدد تعيينات الأزرار المخصصة لوحدة التحكم اللاسلكية DualSense على اليمين.

الخطوة 4: قم بتشغيل خيار "تمكين تعيينات الأزرار المخصصة" ثم حدد خيار "تخصيص تعيينات الأزرار" أسفله مباشرةً ، تأكد من وضع هذا الجزء من القائمة في الاعتبار إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل أي تخطيطات أزرار مخصصة مرة أخرى، حيث يمكنك القيام بذلك ببساطة باستخدام نفس الخيار.



الخطوة 5: في هذه القائمة، يمكنك تحديد أي زر في وحدة التحكم DualSense الخاصة بك وتعيين زر مختلف تمامًا له ، وعند الانتهاء من إعادة تعيين تخطيطك، حدد "تطبيق" لحفظ إعداداتك.



