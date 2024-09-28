شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تعلن عن ثلاث مزايا جديدة تساعد المستخدمين على اكتشاف المواقع بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت خرائط Google، ثلاث ميزات جديدة مهمة لمساعدة المستخدمين على استكشاف العالم بشكل أفضل ومعرفة كيفية تغيره، وتضمنت هذه التحديثات صورًا تاريخية فى Google Earth، وتغطية Street View الموسعة، وصور أقمار صناعية أكثر وضوحًا.

مزايا جديدة لـ خرائط جوجل تمنحك قدرة استكشاف مواقع جديدة افتراضيا

وأكد التقرير، أنه باستخدام الصور التاريخية، يمكنك الآن رؤية كيف كانت تبدو الأماكن قبل عقود من الزمان، بينما تغطي Street View الآن ما يقرب من 80 دولة، مما يسمح لك باستكشاف مواقع جديدة افتراضيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستخدم صور الأقمار الصناعية المحسّنة الذكاء الاصطناعي لإزالة السحب والضباب، مما يجعل الخرائط أكثر وضوحًا.

و تجعل هذه الميزات من السهل فهم التغييرات في البيئة واستكشاف الأماكن بمزيد من التفصيل من أي مكان، والميزة الأولى هي الصور التاريخية على Google Earth، المتوفرة الآن على كل من الويب والهواتف المحمولة، حيث يتيح هذا التحديث للمستخدمين السفر عبر الزمن، واستكشاف الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والجوية والتي تعود إلى ما يصل إلى 80 عامًا.

كما يمكنك الآن مشاهدة كيف تطورت مناطق ومدن ومناظر طبيعية مختلفة على مدار عقود من الزمان، كما تحتوى مدن مثل سان فرانسيسكو ولندن وبرلين على صور عمرها عقود من الزمان، حيث تُظهر كيف تحولت المناظر الطبيعية الحضرية.



ميزة Street View لخرائط جوجل تتيح لك السفر عبر الزمن

والتحديث الثاني هو توسيع Street View، حيث يسمح هذا التحديث الضخم للمستخدمين باستكشاف المزيد من المناطق افتراضيًا، بما في ذلك المواقع ذات المناظر الخلابة مثل القرى التي تعود إلى العصور الوسطى في البوسنة، ولا يعمل هذا على تعزيز السياحة الافتراضية فحسب، بل إنه يسمح أيضًا للمستخدمين باستكشاف الشوارع الحضرية في أماكن بعيدة.

وباستخدام كاميرا جديدة خفيفة الوزن يمكن تركيبها على أي سيارة، تهدف جوجل إلى توسيع نطاق تغطية Street View في المستقبل، ومن بين الدول التي تتلقى تحديثات Street View الجديدة دول مثل الأرجنتين وفرنسا واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا.

ونجحت جوجل، في تحسين جودة الصور على Google Earth وMaps من خلال تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى Cloud Score، كما يمكن لـ Google إزالة السحب والضباب والضباب من صور الأقمار الصناعية، مما يوفر مناظر أكثر وضوحًا وحيوية للعالم.

في الوقت نفسه، يتم الحفاظ على عناصر مهمة في العالم الحقيقي مثل الثلج والجليد وظلال الجبال، مما يوفر تصويرًا أكثر دقة للمناظر الطبيعية، يضمن هذا التحديث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أن يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بصور أكثر وضوحًا وعالية الجودة في جميع أنحاء العالم.