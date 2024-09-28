شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة NotebookLM تستطيع الآن تلخيص مقاطع فيديو YouTube.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك الآن تحميل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية على YouTube إلى NotebookLM، وهي أداة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعليم والبحث.

ويعني التحديث أن المساعد الذي يعمل بنظام Gemini 1.5 Pro من جوجل يمكنه الآن التعامل مع مستندات Google وملفات PDF والملفات النصية وعروض Google التقديمية وعناوين URL لفيديو YouTube والملفات الصوتية وصفحات الويب.

ويؤدي هذا إلى توسيع مصادر NotebookLM المحتملة لتشمل تسجيلات المحاضرات ومحتوى YouTube الإعلامي والمناقشات الجماعية، وتدعي جوجل أنها تقوم بتخزين جميع المعلومات التي تم تحميلها إلى NoteBookLM بشكل آمن ولا تستخدمها لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وأطلقت جوجل مساعد البحث الافتراضي في صيف عام 2023 وقامت بترقيته ليعمل على Gemini 1.5 Pro في يونيو الماضي ، إلى جانب التحديث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، قامت ايضا بتوسيع NotebookLM ليصبح متاحًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وأضافت جوجل مؤخرًا نظرة عامة على الصوت إلى NotebookLM ، تحتوي الأداة على مضيفين يعملان بالذكاء الاصطناعي، وتضيف Google الآن إمكانية مشاركة النظرات العامة الصوتية مع الآخرين من خلال عنوان URL عام.

والمفارقة هنا هي أن السبب وراء حاجتنا إلى الذكاء الاصطناعي لتلخيص مقطع فيديو على يوتيوب بشكل موجز في المقام الأول هو أن Google حفزت إنشاء مقاطع فيديو أطول من أي وقت مضى.