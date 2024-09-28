شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أصبحت منتجات Meta AI أكثر ذكاءً.. مميزات جديدة تطرحها ميتا والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك الآن التحدث إلى Meta AI، الذكاء الاصطناعي من ميتا، ومشاركة الصور معه، حيث يتيح لك طرقاً جديدة للتواصل مع مساعدك الذكى والحصول على إجابات أسرع.

وتعمل شركة ميتا على توسيع نطاق أدوات الذكاء الاصطناعى للأعمال حتى تتمكن المزيد من الشركات من خدمة عملائها بشكل أفضل، وتقديم الدعم، وتسهيل التجارة.

على مدار العام الماضي، قدمت الشركة تجارب الذكاء الاصطناعي التى تساعدك على إنجاز المهام، والتعلم، والإبداع، والتواصل مع الأشياء والأشخاص الذين يهمونك، ومنذ ذلك الحين، واصلت التصميم والابتكار مع وضع السلامة والمسؤولية في مقدمة Meta AI.

ويتجه Meta AI ليصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في العالم بحلول نهاية هذا العام، حيث يستخدمه أكثر من 400 مليون شخص شهرياً، كما يستخدمه 185 مليون شخص عبر منتجاتنا كل أسبوع.

وقدمت ميتا خصائص جديدة متعددة الوسائط بفضل نماذج Llama 3.2 التي تجعل Meta AI ومنتجاتنا الأخرى للذكاء الاصطناعي أكثر متعة، وفائدة، وقدرة.

Meta AI يملك صوتاً الآن

يمكنك الآن استخدام صوتك للتحدث إلى Meta AI على Messenger، فيسبوك، واتساب، والرسائل المباشرة على إنستجرام، وسيرد عليك بصوت مسموع.

احصل على إجابات لأسئلتك، ودع Meta AI يشرح لك أموراً تثير فضولك، أو استمع إلى مزحة لتحسن حالتك المزاجية.

عندما تبدأ هذه الخاصية في الظهور، ستتمكن أيضاً من الانتقاء من بين خيارات صوتية مختلفة لمساعدك، بما في ذلك بعض الخيارات المألوفة مثل أصوات الذكاء الاصطناعي بصوت أشهر الفنانين العالميين مثل أوكوافينا، جودي دينش، جون سينا، كيجان مايكل كي، وكريستِن بِل.

Meta AI يستطيع الآن الإجابة عن أسئلتك المتعلقة بصورك

يمكنك الآن أيضاً مشاركة الصور في دردشاتك باستخدام Meta AI، ويمكن لـMeta AI فهم ما يبحث عنه والإجابة على الأسئلة المتعلقة به، مما يساعدك على معرفة المزيد عن العالم من حولك، هذا يعني أنه يمكنك مشاركة صورة لزهرة تراها في نزهة وسؤال Meta AI عن نوعها، أو يمكنك مشاركة صورة لطبق جديد تريد طهيه واطلب من Meta AI إرشادات حول كيفية تحضيره.

اختبار الترجمات الصوتية لـMeta AI لصناع المحتوى

تختبر الشركة أداة ترجمة صوتية في Meta AI ستترجم صوت الـReels تلقائياً، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستمتاع بالمحتوى الخاص بك، حتى إذا كنتم تتحدثون لغات مختلفة. من خلال الدبلجة التلقائية ومزامنة الشفاه، سيقوم Meta AI بمحاكاة صوت المتحدث بلغة أخرى ومزامنة شفاههم لمطابقتها.