شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل البيانات من PS4 إلى PS5.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يُعد PlayStation 5 وحدة تحكم رائعة لأي شخص لديه مكتبة عميقة من ألعاب Sony، يتميز PS5 بالتوافق مع PS4 مما يسمح لك بلعب ألعابك القديمة جنبًا إلى جنب مع أفضل ألعاب PS5 دون الحاجة إلى التمسك بالأجهزة القديمة.

وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك نقل بيانات PS4 إلى PS5، مما يضمن عدم نسيان أي من مغامراتك عند الترقية إلى وحدة التحكم من الجيل الجديد، وستجد ملفات الحفظ هذه حياة جديدة على PS5، حيث ستتمكن من الاستمرار في استخدام وحدات تحكم PS5 المحدثة وسماعات PS5 .

نقل البيانات الثابتة الموجودة على جهاز PS4 :



الخطوة 1: قم بتحديث برنامج النظام الخاص بجهاز PS4 وPS5 إلى أحدث إصدار، عادةً ما يتم ذلك تلقائيًا، ولكن يمكنك التحقق من حالة برنامج نظام PS4 الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث برنامج النظام، إذا كنت محدثًا، فسيتم إعلامك بذلك.

الخطوة 2: قم بتوصيل جهاز PS4 بجهاز PS5

- على جهاز PS4 الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب الذي تخطط لاستخدامه على جهاز PS5 الخاص بك.

- قم بتوصيل كلا الجهازين بنفس الشبكة عبر Wi-Fi أو كبل Ethernet ، ومع ذلك، يكون الاتصال أسهل عبر Wi-Fi، حيث ستحتاج إلى كبل Ethernet لتوصيل النظامين.

- (اختياري) قم بتوصيل النظامين بكابل إيثرنت يجعل اتصال إيثرنت عملية النقل أسرع ولكنه ليس ضروريًا ، يمكن القيام بكل شيء عبر شبكة Wi-Fi.

الخطوة 3: حدد "متابعة" من شاشة نقل البيانات

- حدد جهاز PS4 الذي ترغب في نقل البيانات منه، إذا كان الجهاز الوحيد في منزلك، فهذا أمر واضح ، إذا كان لديك أجهزة PS4 متعددة متصلة بالشبكة أو كان لديك أجهزة أخرى متصلة في الماضي، فستحتاج إلى معرفة معرف جهاز PS4 الخاص بك.

- لمعرفة معرف جهاز PS4 الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات ثم النظام ثم معلومات النظام ، هنا سترى اسم جهاز PS4 الخاص بك يجب أن يكون "PS4" متبوعًا بسلسلة من الأرقام بشكل افتراضي، يمكنك إعادة تسمية جهاز PS4 الخاص بك من هنا للعثور عليه بسرعة لنقل البيانات.

- ينص جهاز PS5 الخاص بك "الاستعداد لنقل البيانات"، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في جهاز PS4 الخاص بك حتى تسمع صوت صفير (يجب أن يستغرق الأمر ثانية واحدة تقريبًا).

-اقرأ الاحتياطات وفهمها، ثم ابدأ النقل.

الخطوة 4: لا يزال بإمكانك بدء تشغيلها يدويًا إذا تخطيت عملية النقل عند إعداد جهاز PS5.

- انتقل إلى الإعدادات ، إلى برنامج النظام إلى نقل البيانات ، اتبع الخطوات التالية لإكمال عملية النقل.