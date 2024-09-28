شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلى عن السيطرة على مفتاح Copilot .. اعرف ميزاته والان مع تفاصيل الخبر

فى منشور على مدونة Windows Insider ، أعلنت Microsoft مؤخرًا أنها ستطرح تحديث Windows 11 Insider Preview Build، والذى يمنح المستخدمين أخيرًا التحكم في مفتاح Copilot المخصص الذي يظهر على عدد متزايد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفى منشور المدونة، أوضحت Microsoft بالتفصيل كيف أنها تمنح المستخدمين المزيد من حرية التخصيص من خلال إضافة خيار تكوين مفتاح Copilot ، والذي يمكنه فتح تطبيق تم تجميعه وتوقيعه بواسطة MSIX.

ويلبي هذا التطبيق متطلبات الأمان والخصوصية للحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك، و عندما يتوفر الخيار على نطاق أوسع، يجب أن تجده بالانتقال إلى الإعدادات ثم التخصيص ثم إدخال النص .

ولا توجد معلومات رسمية حول موعد ظهور هذه الميزة في الإصدار الثابت، ولكن نأمل أن يحدث ذلك قريبًا، كما تقدم Microsoft بعض التذكيرات القيمة، مثل أن التحديثات تستند إلى Windows 11، الإصدار 23H2، لذا إذا كان لديك الإصدار 22H2 ، فلديك حتى 8 أكتوبر للحصول على التحديث اللازم.



