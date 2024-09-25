شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو متجر أبل فى مدينة أوكلاهوما يوقعون على أول عقد نقابى لهم والان مع تفاصيل الخبر

صوت الموظفون فى متجر Apple Store فى Penn Square Mall في أوكلاهوما سيتي للتصديق على أول عقد تم التوصل إليه بشكل جماعى.

وعمال المتجر هم جزء من عمال الاتصالات الأمريكية، الذين يعملون باسم Apple Retail Union-CWA Local 6016، وتتضمن اتفاقية الموظفين لمدة ثلاث سنوات مع شركة Apple ما يلي، وفقًا لبيان صحفي من CWA:

1 زيادات فى الأجور تصل إلى 11.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة."

2 مشاركة العامل في الجدولة وضمان الحصول على إجازة مدفوعة الأجر للتصويت.

3 مكان عمل أكثر أمانًا وديمقراطية مع عملية التظلم والتحكيم وإنشاء لجان مشتركة للسلامة والصحة وعلاقات العمل.

4 الحماية الوظيفية في حالة إغلاق المتجر أو النقل ومكافأة نهاية الخدمة.

5 إجازة مدفوعة الأجر مضمونة، وصحة ومزايا أخرى.

وتتوج أخبار اليوم سنوات من التحضير لتشكيل نقابات وتأمين عقد لمتجر Apple Store في Penn Square Mall، والذي بدأ تنظيمه في أوائل عام 2022 ، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي في أوائل سبتمبر بعد التصويت بالإجماع على ترخيص الإضراب فى أغسطس واعتصام المتجر.

موظفو مدينة أوكلاهوما هم المجموعة الثانية من عمال التجزئة في شركة Apple الذين يتوصلون إلى عقد من خلال نقابتهم.

وكان متجر Apple Store في ماريلاند هو أول متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة التكنولوجيا التي انضمت إلى النقابات، وانضمت إلى الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء في يونيو 2022.