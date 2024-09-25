شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث Watch OS 5 إلى ساعتها Pixel Watch و Pixel Watch 2 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أن Pixel Watch وPixel Watch 2 ستحصلان على نظام التشغيل Watch OS 5 الجديد ، وسيتم طرح أحدث نظام تشغيل إلى Pixel Watches التي تعمل حاليًا بنظام Watch OS 3.5 وWatch OS 4 بدءًا من اليوم، وسيرى المستخدمون إشعارًا على أجهزتهم عندما يصبح التحديث متاحًا لهم خلال الأسبوع المقبل.

وسيجلب تحديث Watch OS 5 عناصر تحكم محسنة للكاميرا إلى الإصدارات الأقدم من أجهزة الساعة الذكية، بالإضافة إلى إضافة دعم لـ Pixel Recorder ومشغل تطبيقات عرض الشبكة ، وبينما ذكرت التقارير المبكرة أن نظام التشغيل Watch OS 5 سيعمل أيضًا على تحسين عمر البطارية، لم تحدد جوجل ما إذا كان نظام التشغيل الجديد سيوفر دفعة للمدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه الأجهزة القديمة قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن.

وكانت جوجل أصدرت مؤخرًا ساعة Pixel Watch 3، والتي أذهلتنا بأداء البطارية القوي والترقيات الأخرى من Pixel Watch 2 العام الماضى.