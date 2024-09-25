شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون نعلًا ذكيًا لتشخيص اضطرابات المشى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم المتخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نعلا خاصا للأحذية، يتيح تحليل حركة المريض وتشخيص جميع الاضطرابات الناتجة عنها، وذلك لأغراض علاجية.



ووفقا لما ذكره موقع (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء، أشارت الخدمة الصحفية للمعهد، إلى أن "الحل الذكي" الذي اقترحه خبراء تطوير المعدات الطبية التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يجعل من الممكن تحليل ديناميكيات توزيع الضغط في القدم واختيار النعال التقويمية، ويستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة فقط لجمع معلومات حول مواصفات المشي الفردية.

ويحتوي النموذج الأولي للجهاز الذكي على 64 مستشعرا، يتم وضعها على النعل الداخلي، ويتم من خلاله وعبر كابل مرن تسجيل الإشارات، بصفتها مجموعة أساسية من البيانات حول معلومات حركة المريض، على وحدة خاصة متصلة بالحذاء، وبعد ذلك يتم نقل المعلومات إلى حاسوب الطبيب.



وقال المحلل في مختبر المعهد" جورجي ماشكوف: "إنه على سبيل المثال، إذا تم توزيع الوزن والضغط بشكل غير متساو، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الأربطة أو التسبب في تآكل المفاصل، ويمكن تصحيح الوضع عن طريق اختيار النعال أو الأحذية المخصصة لتقويم العظام.

وغالبا ما كان الطبيب يفعل ذلك سابقا بنفسه بشكل تقريبي في بعض الأحيان، وكان من الضروري إكمال المهمة بشراء مجموعة من النعال الطبية المخصصة للعظام للارتداء على المدى الطويل لأنه لم يكن من الممكن اختيارها بدقة في المرة الأولى".



وأجرى الخبراء سلسلة من المقابلات المتعمقة مع أطباء العظام، وبفضل ذلك أصبح من الممكن تحديد المعدلات الرئيسية التي تشير إلى وجود أمراض المشية لدى الشخص.

وباستخدام خوارزميات التعلم الآلي أنشأ الباحثون نماذج رقمية للتعويض عن ضعف المشي، وفي هذه الحالة يستغرق تشخيص اضطرابات العظام واختيار النعال الخاصة من قبل الطبيب حوالي 20 دقيقة.



وأضاف موقع (روسيا اليوم)، أن فريق التطوير يخطط بحلول نهاية عام 2024 للبدء في إنتاج هذه النعال الذكية.