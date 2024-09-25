شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر 10 إجراءات لمكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى بين شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي عن أكبر 10 إجراءات لمكافحة الاحتكار، خاصة أن العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، قد خالفت لوائح المنافسة في الاتحاد الأوروبي على مدى العقود العديدة الماضية.

غرامات على ابل بسبب الاعفاءات الضريبية في إيرلندا

هذا جاء بالتزامن، مع الغرامات التي سددتها ابل لصالح الاتحاد الأوروبي، نتيجة الإعفاءات الضريبة التي استغلتها في ايرلندا، فقد بلغت حجم تلك الغرامات نحو 13.1 مليار يورو (ما يعادل 15.3 مليار دولار"،بعد أن رفعت الكتلة دعوى قضائية بنجاح ضد إحدى الدول الأعضاء، أيرلندا، بشأن الإعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة لشركة Apple بين عامي 1991 و2014.

توجيه أبل المضاد لبث الموسيقى على نظام iOS

واعتمد الاتحاد الأوروبي نظرية المنافسة في الضرر، التي اتهمت أبل باستغلال المستهلك، وليس السلوك الاستبعادي، في سوق بث الموسيقى على نظام iOS.

وحقق قسم المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في شكاوى مطوري iOS ضد مشغل متجر التطبيقات، وفي في مارس 2024 انتهى الأمر بفرض غرامة قدرها 1.84 مليار يورو (حوالي 2 مليار دولار) على أبل لمنع المطورين من إخبار مستخدمي iPhone عن الصفقات الأرخص المتاحة خارج متجر Apple.

قيود جوجل على AdSense

في مارس 2019، فرضت الكتلة عقوبة أخرى لمكافحة الاحتكار تزيد عن مليار يورو على جوجل بسبب إساءة استخدام الهيمنة، عندما فرضت الشركة عقوبات على أعمالها في مجال وساطة الإعلانات البحثية.

ووجدت المفوضية أنها استخدمت بنودًا تقييدية في العقود مع العملاء بين عامي 2006 و2016 في محاولة للضغط على وسطاء الإعلانات المنافسين، حيث تم فرض عقوبة قدرها 1.49 مليار يورو (أو حوالي 1.7 مليار دولار).

في عام 2012، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 1.47 مليار يورو في قضية كارتل تتعلق ببيع المكونات المستخدمة في تصنيع شاشات الكمبيوتر وأجهزة التلفاز.

وقد وقعت مجموعة من شركات الإلكترونيات العملاقة في فخ فرض تثبيت أسعار أنابيب أشعة الكاثود (CRT) بين عامي 1996 و2006، وقد تم استخدام المكونات في شاشات الكمبيوتر وأجهزة التلفاز في عصر ما قبل الشاشة المسطحة، ووجدت المفوضية أن مصنعي الأجهزة تواطأوا لتثبيت الأسعار.

وقد تم فرض غرامات على سبع شركات إلكترونية عملاقة كانت متورطة في كارتل واحد أو اثنين من كارتلات CRT.

ممارسات شركة إنتل الاستبعادية

وشهدت عقوبات مكافحة الاحتكار تغيرات، ففي مايو 2009، كانت عقوبة مكافحة الاحتكار آنذاك قياسية بقيمة 1.06 مليار يورو لشركة إنتل بعد أن وجد الاتحاد الأوروبي أن العملاق الأمريكي أساء استخدام موقف مهيمن لاستبعاد منافسته AMD.