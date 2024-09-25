شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق أول أيفون قابل للطى.. هذا موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل، عدد من براءات الاختراع، تؤكد اننا سنكون على موعد مع ايفون جديد قابل للطي، في خطوة جديدة من قبل الشركة، التى تسعى لتصميم iPhone ثلاثى الطى على شكل صدفى، والذى من المتوقع أن يتم طرحه مع سلسلة iPhone 18.

أبل تطلق هاتف قابل للطى لأول مرة

وقد قدمت أبل بالفعل طلب براءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكى (USPTO) برقم الطلب 20240310942 بعنوان "الأجهزة الإلكترونية المزودة بهياكل العرض وأجهزة استشعار اللمس"، الذى سيأتي بتصميم جديد قابل للطي ثلاثيًا، واستناداً إلى الرسوم التوضيحية الجديدة المضافة، فإن الجهاز يشبه احد هواتف الأندرويد، حيث تظل الطبقة المركزية مخفية في الحالة المطوية ولا يمكن رؤيتها إلا من الأطراف العلوية والسفلية.

تصميم هاتف ايفون الجديد القابل للطى.





ويأتي التصميم الجديد لهاتف ايفون قابل للطي، بشاشة علوية أو خارجية مرئية في كل من الحالات المطوية وغير المطوية، على عكس الهواتف الذكية النموذجية القابلة للطي المتوفرة اليوم.

كما يشير طلب براءة الاختراع في مطالبة جديدة أخرى إلى أن التكنولوجيا ستضيف هياكل استشعار تعمل باللمس على كل محتويات الهاتف من شاشات العرض، وستقوم كل شاشة من شاشات العرض بجمع ومعالجة مدخلات اللمس بشكل مستقل.

كما يأتي التصميم المفصلي الجديد، بخواص تتيح للمستخدمين أيضًا باستخدام الشاشة الوسطى بشكل مستقل.

وتذهب التوقعات إلى أن هاتف ايفون الجديد سيكون مزيجًا من iPad وMacBook، وسيحتوي على شاشة ضخمة مقاس 18.8 بوصة في الحالة غير المفتوحة.