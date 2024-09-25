شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Google Photos يتيح تعديل الفيديوهات بأدوات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Google يوم الاثنين عن طرح ميزات جديدة لمحرر الفيديو في تطبيق Google Photos، بهدف جعل تحرير الفيديو أبسط وأكثر فعالية، حيث كشفت الشركة انها تسعى لجعل "تحرير" مقاطع الفيديو المفضلة إلى مقاطع رائعة لمشاركتها أسهل من أي وقت مضى.

ميزات تحرير الفيديو الجديدة

عند فتح محرر الفيديو على أجهزة Android، يتم الآن عرض أدوات التحرير الرئيسية بشكل بارز للوصول السريع، تتضمن التحديثات:

- أداة قص محدثة: يمكن للمستخدمين الآن قص مقاطع الفيديو بسهولة أكبر باستخدام عناصر تحكم محسّنة لقصات دقيقة.

- زر التحسين التلقائي: بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تحسين الألوان وتثبيت مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

- أداة السرعة: تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين ضبط سرعة الفيديو، مما يتيح كل من الحركة السريعة وتأثيرات الحركة البطيئة الدرامية.

إعدادات مسبقة للفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعى

يتم تقديم إعدادات مسبقة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Android وiOS، تتيح هذه الإعدادات المسبقة إجراء تعديلات سريعة بأقل جهد، بما في ذلك:

-قص الفيديو تلقائيًا

-تعديلات الإضاءة

-التحكم فى السرعة

التأثيرات مثل تتبع الحركة الديناميكية، والتكبير على الحدث الرئيسى، وتطبيق الحركة البطيئة - كل ذلك يمكن تحقيقه ببضع نقرات فقط.

التوافر

صرحت Google أن ميزات Google Photos المحدثة بدأت فى الظهور فى 23 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تصبح التغييرات متاحة تدريجيًا على مدار الأيام التالية.

