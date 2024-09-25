شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل تنزيل Apple Intelligence.. أعرف مساحة التخزين المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل، عن مقدار مساحة التخزين التي يجب أن تتوفر في أجهزة ايفون للاستفادة من مزايا Apple Intelligence على طرازات ايفون مع تحديث iOS 18.1، والذي سيتم طرحه في غضون الشهر المقبل، والتى تبلغ 4 جيجا بايت.

ما المساحة المطلوبة لتنزيل Apple Intelligence؟

وأوضحت أبل، أن متطلبات التخزين مرتفعة للغاية ، وقد يتطلب الأمر من بعض المستخدمين تحرير مساحة قبل أن يتمكنوا من تنزيل التحديث وتثبيته.

وقد ذكرت أبل، أن Apple Intelligence، متاح على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وجميع موديلات iPhone 16 وiPad وMac مع M1 والإصدارات الأحدث، مؤكدة أن أجهزة iPhone ستحتاج إلى سعة تخزينية تبلغ 4 جيجابايت، بالإضافة إلى المساحة اللازمة لتثبيت تحديث iOS 18.1.

وهذا يعني أن الإصدار المستقر التالي من نظام التشغيل سيكون بمثابة تحديث كبير لجميع المستخدمين، على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يؤثر على المستخدمين الذين يمتلكون طراز iPhone متوافقًا بسعة تخزين عالية، إلا أن مالكي iPhone الذين اشتروا الإصدار الأساسي بسعة 128 جيجابايت قد يجدون أنفسهم على وشك نفاد مساحة التخزين.