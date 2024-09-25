شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قم بإلزالتها فورا.. تطبيقات أندرويد خبيثة على جهازك والان مع تفاصيل الخبر

أصاب إصدار جديد من برمجية Necro Trojan الخبيثة تطبيقات أندرويد المدرجة في متجر Play وتعديلات التطبيقات والألعاب الشهيرة مثل WhatsApp وSpotify، ويستخدم Necro اسلوب التخفي، مما يضر بهاتفك من خلال تقليل عمر البطارية وإبطاء الأداء وجعله ساخنًا.

ووفقا لما ذكره موقع " Phone arena"، اكتشف باحثو الأمن في Kaspersky تعديلًا لتطبيق Spotify يسمى Spotify Plus، الإصدار 18.9.40.5 يمكن تنزيله من موقع تم تصنيفه بواسطة Kaspersky على أنه خطير.



وقدم الموقع بعض الادعاءات بما في ذلك ادعاء مفاده أن التطبيق آمن ومُعتمد ولديه العديد من الميزات غير المتوفرة في التطبيق الرسمي، كما اكتشف البحث أن تعديل Spotify هذا يحتوي على برنامج Necro الخبيث.



وفي سياق إجراء هذا البحث، اكتشفت Kaspersky تطبيقات أخرى مصابة بـ Necro بما في ذلك بعض التطبيقات المتوفرة من متجر Play والتي تم تثبيتها في أكثر من 11 مليون هاتف يعمل بنظام أندرويد مجتمعة.



وبينما أزالت جوجل هذا التطبيق في النهاية من متجر Play، لكن إذا قمت بتثبيت هذه التطبيقات على هاتفك، فستظل موجودة ويمكن أن تتسبب فى مشاكل لك ولهاتفك.



كما تم اكتشاف نسخة معدلة من WhatsApp تحتوي على محمل Necro، حيث يوجد تطبيق شرعى فى متجر Play يحمل نفس اسم الحزمة ولكنه يقدم فقط ملصقات لتطبيق المراسلة.



بالإضافة إلى تعديلات Spotify وWhatsApp وتطبيقى متجر Play، تم العثور على البرنامج الخبيث فى تعديلات اللعبة التالية:

* Minecraft

* Stumble Guys

* Car Parking Multiplayer

* Melon Sandbox

نظرًا لأن التطبيقات المعدلة لم يتم تثبيتها من مصادر رسمية، فقد يكون عدد الهواتف المصابة بـ Necro أكثر من 11 مليون هاتف قامت بتثبيت التطبيقين المتاحين من متجر Play.

تمكنت أدوات الأمان الخاصة بشركة Kaspersky من حجب أكثر من 10000 هجوم Necro في الفترة ما بين 26 أغسطس و25 سبتمبر، حيث وقعت معظم الهجمات فى روسيا والبرازيل وفيتنام.

تحقق من هاتف أندرويد الخاص بك وإذا كان لديك أى من التطبيقات السابقة مثبتة على الجهاز، فقم بإلغاء تثبيتها فى أسرع وقت ممكن، وتوصى شركة Kaspersky أيضًا بتثبيت التطبيقات من مصادر رسمية فقط.