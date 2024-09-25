شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: الذكاء الاصطناعى سيؤدى لإختفاء بعض المهن.. لكننا لن نفقد الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات عديدة ستطرأ على سوق العمل، بعد انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي سيشهد تغير عميق تسهم في اختفاء بعض المهن والوظائف مع ازدهار وظائف أخرى.

وقد أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI، أن الذكاء الاصطناعي سيجلب تغييرات عميقة إلى سوق العمل، ولكن ليس بالسرعة أو الجذرية التى قد يخشىها البعض، موضحاً أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يعيد تشكيل أسواق العمل بشكل كبير، دون أن يتسبب في خسارة مفاجئة للوظائف.



وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بتغير معظم الوظائف بشكل أبطأ، مشيراً إلى أن أنه عندما يحل الذكاء الاصطناعي محل بعض المهام، فإنه سيمكن البشر أيضًا من التركيز على عمل أكثر إبداعًا وهادفًا، مما يزيد من قدراتنا.

هل يتكيف المجتمع مع التغيرات التكنولوجية الحديثة؟

وأكد "ألتمان"، أن مثلما تكيف الناس مع التحولات التكنولوجية في الماضي، فهو يعتقد أن المجتمع سوف يتكيف مع التغييرات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الأشخاص لديهم رغبة فطرية في الإبداع وفي أن يكونوا مفيدين لبعضهم البعض"، وسيساعدنا الذكاء الاصطناعي على فتح طرق جديدة للمساهمة. وبالنظر إلى ما هو أبعد من الوظائف.



وأوضح ان الذكاء الاصطناعي سيمكن البشرية من تحقيق مهام كانت تعتبر مستحيلة في السابق، بدءًا من الرعاية الصحية إلى التعليم، ويقدم معلمين افتراضيين يمكنهم تقديم تعليمات شخصية في أي موضوع، وبأي لغة، وبأي سرعة يحتاجون إليها".

مستقبل الذكاء الاصطناعي في القضايا العالمية الشائكة

ويتوقع أيضًا أن يساعد الذكاء الاصطناعى فى حل التحديات العالمية مثل تغير المناخ والاكتشافات العلمية، ومع ذلك، فهو يحذر من أن فوائد الذكاء الاصطناعى يجب أن تدار بعناية لتجنب عدم المساواة.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية فى ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعى والقدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيله فى متناول الجميع، وليس فقط الأثرياء، ويحذر قائلاً: "إذا لم نقم ببناء بنية تحتية كافية، فإن الذكاء الاصطناعى سيكون مورداً محدوداً للغاية يمكن خوض الحروب من أجله".



ويتوقع "ألتمان"، أن الذكاء الاصطناعى سيستمر فى التحسن وسيصبح أكثر قدرة، مما يؤدى إلى اختراقات كانت تعتبر في السابق خيالًا علميا، من إنشاء أنواع جديدة من البرامج إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية، لكن برغم ذلك سيؤدي ذلك إلى بعض التحديات، خاصة أن الذكاء الاصطناعي أداة يمكنها تضخيم الإمكانات البشرية وتحقيق ازدهار غير مسبوق، ولكن فقط إذا اتخذ المجتمع خطوات استباقية لإدارة مخاطره وضمان تقاسم فوائده على نطاق واسع.