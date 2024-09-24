شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 8 أقمار اصطناعية على متن الصاروخ الحامل "سمارت دراجون-3" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز "سمارت دراجون-3" من المياه الواقعة قرب مدينة هاييانغ في مقاطعة شاندونغ بشرقي البلاد اليوم الثلاثاء، ما وضع 8 أقمار اصطناعية في المدار المخطط لها.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الصاروخ التجاري حاملا على متنه القمر الاصطناعي "تيانيي-41" بالإضافة إلى أقمار اصطناعية أخرى.
وأطلقت الصين، يوم الجمعة الماضي، 10 أقمار صناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6 " من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، ودخلت الأقمار المدار المحدد لها مسبقا بنجاح.
وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مجموعة "جيلي-03" المكونة من 10 أقمار صناعية تعد أول مجموعة تجارية متكاملة في العالم لأغراض الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.
وتعد هذه المهمة الرحلة رقم 534 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".
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