شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن طرح هاتف جديد رخيص بعد 6 أشهر.. إليك السعر والمزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ابل، لإطلاق هاتف iPhone SE 4، الذى من المفترض أن يتم طرحه في الربيع المقبل، فبعد إطلاق طرازات هواتف iPhone 16، يظن الكثيرون من مستخدمى أيفون، أن الإصدار الجديد سيكون iPhone 17، إلا أن الهاتف الجديد سيحمل أكبر تجديد لـ iPhone SE.

تصميم هاتف iPhone SE 4

ومن المتوقع أن يتم طرح 4 iPhone SE، بعد قرابة 6 أشهر، والذى يأتي بتصميم مشابهًا لجهاز iPhone 14، بشاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة، وتصميم بحواف مسطحة وFace ID، ومع ذلك، لا نزال نتوقع أن يحتوي على كاميرا واحدة، بدلاً من الكاميرا المزدوجة لجهاز iPhone 14.

وهذا التصميم يختلف عن الطرازات السابقة، فقد كانت تتمسك ابل بتصميم iPhone 8 منذ iPhone SE 2 في عام 2020، لا يزال هذا التصميم يتميز بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة وحواف مستديرة وزر الصفحة الرئيسية.

وتذهب التوقعات إلى أن iPhone SE القادم سيحصل على زر الحركة، الذي تم تقديمه في الأصل على iPhone 15 Pro، والآن على مجموعة iPhone 16 بالكامل،و سيحل هذا محل مفتاح كتم الصوت، ويمنح مشتري iPhone SE زرًا جديدًا قابلًا للتخصيص، وعلى عكس iPhone 14 وiPhone SE الحالي، من المتوقع أن تنتقل ابل بعيدًا عن موصل Lightning في iPhone SE 4.

مزايا هاتف iPhone SE 4

ويرجع هذا في الغالب إلى لوائح الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من جميع الأجهزة التي تحتوي على منفذ شحن التبديل إلى موصل موحد، وهو USB-C.

وقد زودت ابل طرازات iPhone 15، بـ USB-C العام الماضي، وسيكون iPhone SE التالي هو آخر iPhone يتم تزويده بهذه الخاصية.

Apple Intelligence

ومن المتوقع أن يدعم iPhone SE التالي Apple Intelligence، بشريحة A18 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، والتي تقدم مزايا جديدة، مثل أدوات الكتابة، وتنظيف الصور، وGenmoji، وImage Playground، وملخصات الإشعارات، وSiri الجديد كليًا.

سعر هاتف iPhone SE 4

ومن المتوقع أن يأتي iPhone SE من الجيل التالي بسعر أكثر تكلفة، وربما 499 دولارًا. ومع ذلك، لا يزال هذا سعرًا جيدًا إلى حد ما، نظرًا لحقيقة أنه هاتف iPhone حديث للغاية بأقل من 500 دولار.

تبيع ابل أيضًا iPhone 14 مقابل 599 دولارًا حاليًا، ومن المرجح أن تتوقف أبل عن إنتاج iPhone 14 بعد إطلاق iPhone SE التالي، مما يعني أن تشكيلة iPhone قد تبدو على هذا النحو:

iPhone SE: بسعر 499 دولارا

iPhone 15: بسعر 699 دولارا

iPhone 15 Plus: بسعر 799 دولارا

iPhone 16: بسعر 799 دولارا