شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تاريخ إصدار أندرويد 15 مثير للسخرية لمستخدمي Pixel.. متى قد يأتي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح لإصدار أندرويد 15 أخيرًا تاريخ أكثر وضوحًا ويتوافق مع أحدث التقارير، وقد يحدث ذلك في غضون أسابيع قليلة، حيث أبلغت جوجل بأن إصدار Android 15 AOSP أو Android Open Source Project متاحًا الآن، ما يعني أن العلامات التجارية الأخرى يمكنها البدء في العمل على تكرارات أندرويد الخاصة بها.

لكن بالنسبة لمستخدمي بكسل، يعد إصدار Android 15 الجديد أمرًا كبيرًا، خاصة إذا كنت قد اشتريت أيًا من طرازات سلسلة بكسل 9 الجديدة.

من غير المرجح أن تشهد واجهة Android 15 تغييرات كبيرة عن 14 وقد أصبح ذلك واضحًا خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءًا من إصدار Android 15 Developer Preview.

تاريخ إصدار Android 15 لهواتف Pixel

تشير التقارير المقبلة هذا الشهر إلى أن أجهزة Pixel 9 والموديلات الأقدم ستحصل على إصدار Android 15 في 15 أكتوبر تقريبًا من هذا العام.

ويزعم التقرير هنا أنه يمكن الوفاء بالجدول الزمني الذي وعدت به جوجل للأسابيع القادمة من خلال هذا الطرح، على الأقل بالنسبة لأجهزة بكسل المؤهلة بدءًا من Pixel 6.

سيكون إصدار Android 15 الجديد متاحًا من خلال تحديث عبر الهواء من Google، و يمكن أن تحصل عليه هواتف Pixel هذه في وقت ما من الشهر المقبل:

وأدى إطلاق جوجل المسبق لسلسلة Pixel 9 هذا العام إلى إجبار الشركة على تقديم الأجهزة الجديدة بالإصدار الأقدم لأول مرة، ومع ذلك كان من المفترض أن تقوم جوجل بإعداد جدول Android 15 التجريبي لإصدار سابق والذي كان من شأنه أن يساعد الشركة في متابعة الجدول الزمني المعتاد للإصدار.

وتقدم جوجل أيضًا 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل منذ إطلاق سلسلة Pixel 8 في عام 2023 وسيتعين على الشركة أن تفي بكلمتها وتتأكد من طرح هذه التحديثات بسرعة كل عام.